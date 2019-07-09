أضرار تبييض الأسنان بالليزر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 10:28 صباحا

كثير من الناس يلجأ إلى تبييض الأسنان بالليزر، لكن هناك بعض المضاعفات التي قد تنتج عن هذه العملية.

فتعرف معنا على أضرار تبييض الأسنان بالليزر، حسب «ويب طب».

حساسية الأسنان: قد تسبب هذه العملية حساسية لأسنانكِ، خاصة من السوائل الباردة والساخنة، أو تزيد منها بسبب جل التبييض، ويمكن التغلب عليها عن طريق استخدام معجون أسنان يحتوي على نترات البوتاسيوم وفلوريد الصوديوم بعد عملية التبييض.

الإصابة بالتهاب الأغشية المخاطية: يسبب بيروكسيد الهيدروجين التهابات وتقرحات في الأغشية المخاطية (الشفاه، واللسان، واللثة، والأغشية المبطنة للخدود)، لكنه يزول في خلال 48 ساعة، أما إذا استمرت هذه الالتهابات فيجب عليكِ مراجعة الطبيب فورًا.

احتمال تغير لون الأسنان: تجنبي بعض المأكولات والمشروبات خلال 48 ساعة بعد عملية التبييض، كالقهوة والمشروبات الغازية والتوت والبرتقال والكريز لمنع تغير لون أسنانكِ.

ضعف طبقة المينا: قد تصيب هذه العملية طبقة المينا بالضعف والتليف، ما يزيد من فرصة الإصابة بتسوس الأسنان.

الشعور بآلام حادة: في حالة الشعور بألم شديد في الأسنان بسبب اختراق محلول التبييض لأعصاب الأسنان، عليكِ مراجعة الطبيب على الفور.

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