أمراض تصاحب ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

يصاحب ارتفاع ضغط الدم الكثير من الأمراض في القلب أو الشرايين والعظام، إلى جانب الكثير من الآثار الجانبية.

وارتفاع ضغط الدم من المسببات الرئيسة لأمراض القلب والسكتة الدماغية التي تؤدي إلى الوفاة، حيث يصل عدد الوفيات جراء ارتفاع ضغط الدم إلى ما يقارب 7.5 مليون شخص حول العالم، فماذا يفعل ارتفاع ضغط الدم في أجسامنا؟ إليك الإجابة حسب «ويب طب».

تلف في الشرايين

في الحالة الطبيعية تمتاز الشرايين بمرونة وقوة تسمح للدم بالتدفق بسهولة، لكن عند حدوث ارتفاع في ضغط الدم فإنه يتدفق ويضغط على الشرايين بقوة، مؤديًا إلى حدوث أضرار مثل التلف في خلايا البطانة الداخلية للشريان، وتمدد الأوعية الدموية داخل الجسم.

الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية

لا يقتصر ارتفاع ضغط الدم في التأثير على الشرايين القريبة من قلبك، بل يؤثر على تلك المتواجدة في الذراعين والساقين والرأس والمعدة أيضًا، مما قد يسبب تشنجات في الساق، وخاصة عند المشي أو صعود المرتفعات.

النوبة القلبية

يزيد ارتفاع ضغط الدم من الترسبات في الشرايين، وهذا يقلل من كفاءتها في نقل الغذاء والأكسجين إلى القلب، وبالتالي ارتفاع احتمالية إصابتك بنوبة قلبية.

تضخم في القلب

إذا كنت مصابًا بارتفاع في ضغط الدم فإن قلبك يقوم بضخ الدم بصعوبة، مما يؤدي إلى تضخم في عضلة القلب، وزيادة حجمها، والتقليل من كفاءتها في العمل، بالتالي الحد من وصول الأكسجين والغذاء للأنسجة، وهذا ما يعرف بتضخم القلب.

السكتة الدماغية

يعد ارتفاع ضغط الدم من أهم الأسباب لحدوث السكتة الدماغية، حيث إن ارتفاعه يضعف من قدرة الشرايين على نقل الدم إلى منطقة الدماغ، بالتالي حدوث السكتة الدماغية.