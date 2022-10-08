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صندوق النقد يفرج عن شريحة بـ3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 08:44 صباحا
صندوق النقد يفرج عن شريحة بـ3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين
مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا. (أرشيفية: أ ف ب)
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وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين، كما ورد في بيان نُشر الجمعة.

والقرار الذي وافقت عليه بالفعل الطواقم التقنية للصندوق في سبتمبر، اتخذ في نهاية الدراسة الثانية لبرنامج واسع لمساعدات مالية تبلغ قيمته الإجمالية 44 مليار دولار على مدى ثلاثين شهرًا، وفق وكالة «فرانس برس»

وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس حوالي 17.5 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للبلاد.

الأرجنتين.. إجراءت «تصحيحية»
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في البيان «ردًا على اضطرابات السوق في منتصف 2022، اتخذ الفريق الاقتصادي الأرجنتيني الجديد إجراءات تصحيحية حاسمة بدأت في استعادة الثقة ومصداقية السياسات».

وأضافت أن «تحقيق أهداف العجز الميزاني الأساسي المحدد بـ2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 و1.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 أمر ضروري لتعديل نمو الواردات وتراكم الاحتياطات وتعزيز القدرة على تحمل الديون وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي للعجز». وأكد صندوق النقد الدولي كذلك أن «هذا سيتطلب مزيدًا من ضوابط الإنفاق المشددة وزيادة كفاءة الدعم والإنفاق الاجتماعي».

وينص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الموقع في مارس الماضي، على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد (50.9 بالمئة في 2021 و71% على أساس سنوي في يوليو 2022) وتقليل العجز العام لإعادة التوازن في 2025. وهذا الاتفاق هو الثالث عشر الذي يبرمه صندوق النقد الدولي مع الأرجنتين منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1983.

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