Atwasat

تعيين سيلفينا باتاكيس وزيرة للاقتصاد في الأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 08:07 صباحا
تعيين سيلفينا باتاكيس وزيرة للاقتصاد في الأرجنتين
أرجنتينيون يتظاهرون ضد اتفاق الحكومة مع صندوق النقد، (أرشيفية: ا ف ب)
alwasat radio

عيّنت سيلفينا باتاكيس الأحد وزيرةً للاقتصاد في الأرجنتين، على ما أعلنت رئاسة البلاد، غداة الاستقالة المفاجئة السبت للوزير مارتن غوزمان.

باتاكيس خبيرة اقتصاديّة تبلغ 53 عامًا شغلت سابقًا منصب وزيرة الاقتصاد لمقاطعة بوينوس آيرس، وهي عضو في التيّار البيرونيّ اليساري الأرجنتيني، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الناطقة باسم الرئاسة على تويتر، أنّ الرئيس ألبرتو فرنانديز (يسار الوسط) عيّن باتاكيس وزيرة للاقتصاد، بعد أن كانت «شغلت هذا الدور في مقاطعة بوينوس آيرس بين العامي 2011 و2015». وأجرى رئيس البلاد طوال يوم الأحد مشاورات لإيجاد بديل لغوزمان.

وأعلن غوزمان، المهندس الرئيسي للاتّفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي بشأن إعادة تمويل ديون الأرجنتين، استقالته السبت بعد عامين ونصف عام في منصبه.

استقالة وزير المالية السابق على خلفية اتفاق مع صندوق النقد
تنصّ الاتّفاقية بين الأرجنتين ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينيّة وصندوق النقد على سلسلة من تدابير الاقتصاد الكلّي للسيطرة على التضخّم المزمن في البلاد (50,9% في 2021، و60,7% خلال الأشهر الـ12 الماضية)، وتقليل عجز ميزانيّتها (3% من الناتج المحلّي الإجمالي في 2021)، على أن يتمّ كلّ ذلك تحت مراقبة منتظمة من الصندوق.

كان صندوق النقد قد أعطى حتّى الآن موافقته على توجّهات الاقتصاد الكلّي للأرجنتين منذ حصول الاتّفاقية، لكنّ غوزمان دائمًا ما كان يواجه تحدّيًا من الجناح اليساري البيروني للائتلاف الحكومي والذي تُمثّله نائبة الرئيس (ورئيسة الدولة السابقة من 2007 إلى 2015) كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.

وشدّد غوزمان السبت على ضرورة أن يتمكّن من سيحلّ مكانه من «العمل في إطار اتّفاق سياسي داخل الائتلاف الحكومي». كما اعتبر أنّ «مواصلة تعزيز قاعدة الاقتصاد الكلّي بما في ذلك سياسات المال والنقد وسعر الصرف» هو أمر «أساسي» في اقتصاد يعاني تضخّمًا تجاوز 60% خلال عام واحد وانخفاضًا في قيمة البيزو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024

رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ومدربها

عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ...
السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم

السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم
الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة

الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام

السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»

رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»
عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري

عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري
عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية

عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية
شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»

شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب

وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف

حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟

متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»

تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث

حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث
«تيك توك» تتعهد حماية بيانات مستخدميها

«تيك توك» تتعهد حماية بيانات مستخدميها
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا بسبب النقص في طواقم شركات الطيران
إلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا بسبب النقص في طواقم شركات ...
انخفاض عمليات تسليم سيارات «تيسلا»
انخفاض عمليات تسليم سيارات «تيسلا»
غازبروم الروسية صدرت الأحد 42.1 مليون متر مكعب غاز لأوروبا عبر أوكرانيا
غازبروم الروسية صدرت الأحد 42.1 مليون متر مكعب غاز لأوروبا عبر ...
عقارات «ذي ساندبوكس» الافتراضية على ميتافيرس تجتذب العلامات التجارية
عقارات «ذي ساندبوكس» الافتراضية على ميتافيرس تجتذب العلامات ...
رومانيا تستخرج الغاز من قاع بحر مزروع بألغام لخفض اعتمادها على روسيا
رومانيا تستخرج الغاز من قاع بحر مزروع بألغام لخفض اعتمادها على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار...
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف ......
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»
روسيا تخفض شحنات الغاز إلى ألمانيا 40% عبر «نورد ستريم»...
المزيد
التضخم في تركيا يصل إلى 78,6% في يونيو
التضخم في تركيا يصل إلى 78,6% في يونيو...
تعيين سيلفينا باتاكيس وزيرة للاقتصاد في الأرجنتين
تعيين سيلفينا باتاكيس وزيرة للاقتصاد في الأرجنتين...
تراجع احتياطي الوقود في سريلانكا.. وشلل يضرب وسائل النقل
تراجع احتياطي الوقود في سريلانكا.. وشلل يضرب وسائل النقل...
رومانيا تستخرج الغاز من قاع بحر مزروع بألغام لخفض اعتمادها على روسيا
رومانيا تستخرج الغاز من قاع بحر مزروع بألغام لخفض اعتمادها ......
عقارات «ذي ساندبوكس» الافتراضية على ميتافيرس تجتذب العلامات التجارية
عقارات «ذي ساندبوكس» الافتراضية على ميتافيرس تجتذب العلامات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط