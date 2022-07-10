Atwasat

مسيرة إلى أبواب قصر الرئاسة.. احتجاجات في الأرجنتين بسبب الدين العام والتضخم المرتفع (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 08:22 مساء
مسيرة إلى أبواب قصر الرئاسة.. احتجاجات في الأرجنتين بسبب الدين العام والتضخم المرتفع (شاهد)
تظاهرة حشادة في الأرجنتين. (الإنترنت)
alwasat radio

دعا الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إلى الوحدة في الوقت الذي نظم فيه محتجون مسيرة إلى أبواب قصر الرئاسة في العاصمة بوينس آيرس منتقدين حكومته بسبب التضخم المرتفع والدين العام الضخم.

ويواجه الرئيس الذي ينتمي ليسار الوسط تحديا متزايدا من جناح يساري متشدد في الائتلاف الحاكم يريد زيادة الإنفاق الحكومي لتخفيف مستويات الفقر المرتفعة والتضخم. واستقال اثنان من الحلفاء المعتدلين من حكومته الشهر الماضي، بحسب «يورو نيوز».

 الأرجنتين المنتج الرئيسي لفول الصويا والذرة
وتواجه الأرجنتين المنتج الرئيسي لفول الصويا والذرة تضخما يتجاوز معدله 60%، وضغوطا ضخمة على عملة البيزو، وارتفاع تكاليف استيراد الغاز التي تستنزف احتياطيات العملات الأجنبية الضعيفة بالفعل.

ودعا ألبرتو فرنانديز في كلمة في الذكرى السنوية لإعلان استقلال الأرجنتين إلى الوحدة وطلب من مختلف الفصائل العمل من أجل ذلك، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى مسؤولية اقتصادية لأن تدني احتياطيات العملات الأجنبية وارتفاع التضخم العالمي «يلحق ضررا خطيرا» بالاقتصاد المحلي. وأضاف: «يجب أن نسير على الطريق نحو التوازن المالي وتحقيق الاستقرار للعملة».

-  إضراب لاتحاد النقل في الأرجنتين يشل الصادرات الزراعية
-  تظاهرة ضد مشروع للتنقيب عن النفط قبالة سواحل الأرجنتين

وأبرمت الأرجنتين اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام لتحل محل برنامج فاشل تم التوصل إليه في العام 2018. وينحي كثيرون باللوم على صندوق النقد الدولي في تشديد السياسات الاقتصادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام

ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام
إيران ترى «استفزازا» في الطرح الأميركي للدفاع الجوي الإقليمي

إيران ترى «استفزازا» في الطرح الأميركي للدفاع الجوي الإقليمي
شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد

خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟

ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟
بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة

بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة
هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا

هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا
شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي ...
12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون
«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد

«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد
بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور

بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا

«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل

بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة

المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
هذه أهم التحديات المالية التي تواجه خليفة بوريس جونسون
هذه أهم التحديات المالية التي تواجه خليفة بوريس جونسون
بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة
بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق ...
مصرف «غازبروم بنك» بسويسرا يبحث عن مشترٍ
مصرف «غازبروم بنك» بسويسرا يبحث عن مشترٍ
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة للشركات
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة ...
شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002...
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار...
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج عالمي للبنى التحتية
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج ......
أول سفينة محملة بالحبوب تبحر من مرفأ برديانسك الأوكراني
أول سفينة محملة بالحبوب تبحر من مرفأ برديانسك الأوكراني...
المزيد
مسيرة إلى أبواب قصر الرئاسة.. احتجاجات في الأرجنتين بسبب الدين العام والتضخم المرتفع (شاهد)
مسيرة إلى أبواب قصر الرئاسة.. احتجاجات في الأرجنتين بسبب ......
وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو إلى الاستعداد «لقطع كلي» لإمدادات الغاز الروسي
وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو إلى الاستعداد «لقطع كلي» لإمدادات......
كندا تقرر تسليم التوربين المشغل لخط أنابيب «نورد ستريم 1» الروسي إلى ألمانيا
كندا تقرر تسليم التوربين المشغل لخط أنابيب «نورد ستريم 1» ......
شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل...
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة للشركات
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط