الدنمارك تعلن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار «نورد ستريم 2»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة الملاحة البحرية الدنماركية، الإثنين، تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار خط أنابيب «نورد ستريم 2» الذي يربط روسيا بألمانيا، والذي يسجل بحسب السلطات الألمانية انخفاضًا غير مفسَّر في ضغط تدفق الغاز.

وأشارت الهيئة، في إشعار للسفن، إلى أن تسرب الغاز في جنوب شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية يشكل «خطرًا على الملاحة البحرية» و«الملاحة محظورة ضمن دائرة خمسة أميال بحرية (نحو تسعة كيلومترات) حول الموقع المبلغ عنه»، بحسب «فرانس برس».

«خطر على الملاحة البحرية»

وأشارت هيئة الملاحة الدنماركية في إشعار للسفن إلى أن تسرّب الغاز في جنوب شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية يشكّل «خطرًا على الملاحة البحرية». وأضافت «إن الملاحة محظورة ضمن دائرة خمسة أميال بحرية (نحو تسعة كيلومترات) حول الموقع المبلّغ عنه».

ولفتت مصادر غير رسمية إلى فرض حظر على حركة الطيران فوق المنطقة المحدّدة. وقبيل إعلان السلطات الدنماركية عن الحادث، تحدّث وزير الاقتصاد الألماني عن تحقيقه في انخفاض غير مفسّر وسريع في ضغط تدفق الغاز عبر خطّ أنابيب «نورد ستريم 2».

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ولوحظ هذا الانخفاض ليل الأحد الاثنين، بحسب الهيئة المشغّلة لـ«نورد ستريم 2»، و«تمّ إبلاغ السلطات البحرية في ألمانيا والدنمارك والسويد وروسيا على الفور». وأضافت الهيئة «بفضل هذا التعاون مع السلطات البحرية، تمّ تحديد موقع الحادث في المنطقة الاقتصادية الخالصة الدنماركية في جنوب شرق بورنهولم».

انخفاض حاد في الضغط

وأوضح الناطق باسم هيئة «نورد ستريم 2» أولريش ليسيك الإثنين أن الخطّ كان قد «تمّ تحضيره على المستوى التقني» و«تم ملؤه بالغاز"، رغم إلغاء افتتاحه في مطلع العام ردًّا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان خط الأنابيب هذا المثير للجدل يهدف إلى تعزيز قدرات تصدير الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا، بالإضافة إلى خط أنابيب غاز "نورد ستريم 1". وأوقفت مجموعة "غازبروم" الروسية الضخّ عبر هذا الأخير بشكل كامل في مطلع سبتمبر.

ألمانيا تتخلى عن إجراءات المصادقة على المشروع

وتم الانتهاء من بناء المشروع، الذي تشارك فيه شركة «غازبروم» الروسية مع شركات أوروبية العام الماضي، إلا أن ألمانيا تخلت وأوقفت إجراءات المصادقة على المشروع.

وتعد روسيا أحد موردي الغاز الرئيسيين إلى أوروبا، وقد أكدت موسكو باستمرار أن خط أنابيب «السيل الشمالي-2» هو مشروع مشترك يخدم مصالح كل من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا وكذلك روسيا، داعية إلى النأي بهذا المشروع عن التجاذبات السياسية.