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موسكو: خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» لنقل الغاز إلى الصين «سيحلّ محل» نورد ستريم 2

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 01:51 مساء
موسكو: خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» لنقل الغاز إلى الصين «سيحلّ محل» نورد ستريم 2
مرافق استقبال وتوزيع الغاز الطبيعي ضمن شبكة شركة «غاسكيد» Gascade لنقل الغاز عبر «نورد ستريم» في ألمانيا، في لوبمين شمال شرق ألمانيا، 30 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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أعلنت موسكو، الخميس، أن خط أنابيب «قوة سيبيريا 2»، الذي تتباحث مع بكين منذ سنوات عدة لبنائه، بهدف تزويد الصين بالغاز الروسي «سيحل محل» خط أنابيب «نورد ستريم 2»، الذي بُني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا لكن جرى التخلي عنه إثر غزو أوكرانيا.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة روسيا-1 التلفزيونية، سئل وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، عما إذا كانت روسيا بصدد تبديل استراتيجيتها في مجال تصدير الطاقة من خط أنابيب «نورد ستريم 2» الأوروبي، إلى «قوة سيبيريا 2» الآسيوي فأجاب «نعم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان نوفاك أكد في وقت سابق الخميس، على هامش زيارة إلى أوزبكستان، أن موسكو وبكين ستوقعان قريبا اتفاقيات تستورد بموجبها الصين من روسيا «50 مليار متر مكعب من الغاز» سنويا عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا 2»، الذي سيبدأ بناؤه في 2024.

وهذه الكمية من الغاز الروسي تعادل تقريبا السعة القصوى لخط أنابيب «نورد ستريم 1»، والبالغة 55 مليار مكعب سنويا.

«قوة سيبيريا 2» ينقل الغاز الروسي إلى الصين
وهذا الخط الاستراتيجي الذي يربط روسيا بألمانيا، والمتوقف عن العمل منذ 2 سبتمبر الجاري، كانت تمر من خلاله ثُلث شحنات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن ينقل خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» الغاز الروسي إلى الصين، جزئيا عبر منغوليا.

وبذلك تكون استراتيجية الطاقة الروسية، اعتمدت هذا المشروع بديلا عن نورد ستريم-2، المشروع الذي لطالما دعمته ألمانيا على الرغم من الاعتراضات الأميركية الشديدة، لكنه لم يدخل الخدمة في نهاية المطاف، إذ اتفق الغربيون على دفنه إثر بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير.

من جهة ثانية، أعلن نوفاك الخميس أن صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي «ستنخفض بنحو 50 مليار متر مكعب» في 2022.

ومقابل هذا الخفض فإن شركة غازبروم الحكومية الروسية، التي تشغل خط أنابيب «قوة سيبيريا 1»، الذي ينقل منذ نهاية 2019 الغاز من حقل تشاناندينا (ياقوتيا) الروسي إلى شمال شرق الصين، «ستزيد شحناتها» للوصول إلى «20 مليار متر مكعب من الغاز» سنويا، بحسب ما أضاف الوزير الروسي.

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وأوضح أن هذه الزيادة الكبيرة في القدرة على التصدير إلى الصين، ستجرى بعد ربط حقل كوفيتكا الواقع بالقرب من بحيرة بايكال بخط أنابيب «قوة سيبيريا 1»، في مطلع 2023.

وفي 2025، عندما سيبلغ خط الأنابيب المهم هذا طاقته القصوى، سيتمكن من نقل 61 مليار متر مكعب سنويا، أي أكثر من نورد ستريم 1، منها 38 مليار متر مكعب ستستوردها الصين وفقا لعقد رئيسي أبرم في 2014 بين غازبروم ونظيرتها الصينية «سي إن بي سي».

كما وقعت اتفاقيات مع بكين لبناء طريق عبور جديد من فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي إلى شمال الصين، أي «10 مليارات متر مكعب من الغاز الإضافي سنويا»، بحسب ما أعلن الوزير الروسي الخميس.

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