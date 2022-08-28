Atwasat

النمسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فصل أسعار الكهرباء عن الغاز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 10:01 مساء
النمسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فصل أسعار الكهرباء عن الغاز
أنابيب غاز في حقل لإنتاج الغاز الطبيعي في روسيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دعا المستشار النمساوي كارل نيهامر، الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى «فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز» لتجنب ارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن المسألة ستكون في صلب اجتماع طوارئ قريب.

وقال نيهامر في بيان إن «على سعر الكهرباء أن ينخفض»، مضيفًا «لا يمكننا ترك (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يقرر يوميًا» مصير أسعار موارد الطاقة، وفق «فرانس برس».

وتابع: «يجب أن نوقف هذا الجنون الحاصل حاليًا في أسواق الطاقة»، مؤكدًا أن التحرك المضاد لارتفاع الأسعار يجب ألا يكون فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا على المستوى الأوروبي.

 ارتفاع أسعار موارد الطاقة على المستوى الأوروبي
وفي سياق ارتفاع أسعار موارد الطاقة على المستوى الأوروبي، أعلن الجمعة رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، أنه سيعقد «اجتماعًا طارئًا لوزراء الطاقة» بموافقة المفوضية الأوروبية. 

-  أسعار الغاز تواصل ارتفاعها وخام برنت يلامس الـ100 دولار
-  أسعار الغاز الأوروبي تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من شتاء مضطرب

وأكد نيهامر أن مسألة فصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز «ستكون على جدول أعمال» الاجتماع، لافتًا إلى أنه قد أثارها مع نظيره الألماني أولاف شولتس وبيتر فيالا.

ارتفاع هائل لتكاليف المعيشة بحلول فصل الشتاء 
وبعد ستة أشهر على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بلغت أسعار الطاقة في أوروبا مستويات قياسية، ما ينذر بارتفاع هائل لتكاليف المعيشة بحلول فصل الشتاء تعود أسبابه إلى انقطاع تزويد دول أوروبا الداعمة لأوكرانيا الغاز الروسي، علمًا بأن 20% من الكهرباء الأوروبية تولدها محطات طاقة تعمل بالغاز.

وتطال الأزمة كل أوروبا التي كانت معتمدة على خطط التعافي الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد-19» للانتقال إلى استخدام طاقات متجددة أو الهيدروجين والاستعاضة عن الطاقات الأحفورية التي تتسبب بانبعاثات غازات الدفيئة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هولندا.. شاحنة تدهس مجموعة أشخاص في روتردام وتخلف 6 قتلى (شاهد)

هولندا.. شاحنة تدهس مجموعة أشخاص في روتردام وتخلف 6 قتلى (شاهد)
«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب

«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب
«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة

«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة ...
تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة

تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة
كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار

كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار
ما الذي سيتحقق في الواقع بعد «الشراكة المتجددة» بين باريس والجزائر؟

ما الذي سيتحقق في الواقع بعد «الشراكة المتجددة» بين باريس والجزائر؟
سكان حي في لوس أنجليس ينتفضون ضد تصوير «فاست أند فوريوس»

سكان حي في لوس أنجليس ينتفضون ضد تصوير «فاست أند فوريوس»
«طاجين»

«طاجين»
شامبو وبلسم من العسل وخل التفاح

شامبو وبلسم من العسل وخل التفاح
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن

جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا
حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة

حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس
في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود

في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود
الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»

الدوامة مستمرة.. الجنوب الليبي يسجل 10 إصابات جديدة بـ«لدغات العقارب»
المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي

المنتخب الوطني يستأنف نشاطه في أيام «فيفا».. ودورة دولية ببنغازي
جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن

جريدة «الوسط»: طرابلس فوق صفيح ساخن
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة «موديرنا» تطالب «فايزر- بايونتك» بتعويضات مالية عن لقاح كوفيد
شركة «موديرنا» تطالب «فايزر- بايونتك» بتعويضات مالية عن لقاح ...
ندوة «تيكاد» .. اليابان تتعهد باستثمار 30 مليار دولار في أفريقيا
ندوة «تيكاد» .. اليابان تتعهد باستثمار 30 مليار دولار في أفريقيا
هل تتجه الدول إلى الاعتماد على «النووي» في ظل أزمة الطاقة؟
هل تتجه الدول إلى الاعتماد على «النووي» في ظل أزمة الطاقة؟
الحكومة الفرنسية تتعهد بصرف «شيكات الطاقة» لمحدودي الدخل
الحكومة الفرنسية تتعهد بصرف «شيكات الطاقة» لمحدودي الدخل
باريس: إعلان زيادة محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا قريبا
باريس: إعلان زيادة محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا قريبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك...
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول
تراجع إيرادات «هواوي» بنسبة 6% خلال النصف الأول...
تراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 4% في الربع الثاني من 2022
تراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 4% في الربع الثاني ......
بقيمة 430 مليار دولار.. «كونغرس» يقر خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة
بقيمة 430 مليار دولار.. «كونغرس» يقر خطة بايدن الضخمة للمناخ......
المزيد
النمسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فصل أسعار الكهرباء عن الغاز
النمسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فصل أسعار الكهرباء عن الغاز...
ألمانيا: خزانات الغاز تمتلئ «أسرع من المتوقع»
ألمانيا: خزانات الغاز تمتلئ «أسرع من المتوقع»...
ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من أجل مقعد دائم في مجلس الأمن
ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع......
باريس: إعلان زيادة محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا قريبا
باريس: إعلان زيادة محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا ......
الحكومة الفرنسية تتعهد بصرف «شيكات الطاقة» لمحدودي الدخل
الحكومة الفرنسية تتعهد بصرف «شيكات الطاقة» لمحدودي الدخل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط