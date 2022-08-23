Atwasat

أسعار الغاز تواصل ارتفاعها وخام برنت يلامس الـ100 دولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 07:57 مساء
أسعار الغاز تواصل ارتفاعها وخام برنت يلامس الـ100 دولار
موقع إنتاج تابع لشركة «غازبروم» الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تواصل أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها إلى مستويات عالية للغاية الثلاثاء، مدفوعة باحتمال انقطاع موقت في توريد الغاز الروسي عبر «نورد ستريم 1»، مما أثار مخاوف حيال الاقتصاد.

في نحو الساعة 15.30 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لغاز «تي تي إف» الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بسعر 269.995 يورو للميغاوات/ ساعة، أي بانخفاض طفيف بنسبة 2.44 %، وفق وكالة «فرانس برس».

في اليوم السابق، بلغ ذروته عند 295 يورو للميغاوات/ ساعة. وارتفع سعر نظيره البريطاني أيضًا، ليسجل الإثنين 567.98 بنس للوحدة الحرارية، وفق المقياس البريطاني.

ارتفاع قياسي لأسعار الغاز منذ اندلاع الحرب الأوكرانية
لم تسجل مثل هذه الأسعار منذ مارس، عندما تم دفع الغاز الطبيعي الأوروبي والبريطاني إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق.

قد يصل التضخم في المملكة المتحدة إلى 18.6 بالمئة في أوائل العام 2023 بسبب الارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة، مدفوعة بأسعار الغاز المرتفعة للغاية، وفقًا لدراسة أجراها بنك سيتي الأميركي. في الولايات المتحدة، واصل الغاز ارتفاعه الثلاثاء، وبلغ ذروته عند 10.028 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مسجلًا رقمًا قياسيًا منذ 14 عامًا.

اعتبرت تاماس فارغا المحللة لدى «بي في إم إنرجي» أن «الغاز الطبيعي سلاح أكثر فاعلية في أيدي السياسيين الروس من سلاح الكلاشينكوف في أيدي جنودهم».

ارتفعت أسعار الغاز بفعل شركة «غازبروم» الروسية العملاقة التي أعلنت الأسبوع الماضي توقف شحناتها من الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر، بسبب «الصيانة».

أما أسعار النفط الخام فقد ارتفعت الثلاثاء. وارتفع خام برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم أكتوبر، إلى 99.13 دولار، أي بنسبة 2.75%، بعيد بلوغه ما يقرب من 100 دولار. وارتفع سعر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه، بنسبة 3.21 % إلى 93.26 دولار.

أكد وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، الإثنين، في مقابلة نشرتها وكالة «بلومبرغ» أن مجموعة «أوبك بلس» التي تقودها بلاده مع روسيا «لديها وسائل... تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة لمواجهة تحديات سوق النفط التي وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق». 

وقال المحلل في شركة «أواندا»، كريغ إيرلام، «من المذهل أن تنوي أكبر دولة في (أوبك +) خفض الإنتاج لمواجهة انخفاض الأسعار». لكن مصادر غير مباشرة في «أوبك +» نقلتها «رويترز»، الثلاثاء، قالت إن تخفيض الإنتاج من قبل التحالف لن يكون وشيكًا، وسيتزامن مع عودة النفط الإيراني إلى السوق إذا توصلت طهران والغرب إلى اتفاق بشأن الطاقة النووية، مما يتيح رفع العقوبات المفروضة على إيران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب

كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس ...
صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها

صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها
بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي

بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي
مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول

مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»

الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه

تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع
بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها

بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها
ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق

ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق
النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة

النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة
كشف نتائج «فحص المخدرات» لرئيسة وزراء فنلندا بعد فيديو «الرقص»

كشف نتائج «فحص المخدرات» لرئيسة وزراء فنلندا بعد فيديو «الرقص»
أوكرانيا: مقتل نحو 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الغزو الروسي

أوكرانيا: مقتل نحو 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الغزو الروسي
«فرانس برس»: الصين تجد موطئ قدم لها في العراق

«فرانس برس»: الصين تجد موطئ قدم لها في العراق
بعد وفاة الطفل أيوب.. «يونيسف» تحذر من مخاطر السلاح على الأطفال في ليبيا

بعد وفاة الطفل أيوب.. «يونيسف» تحذر من مخاطر السلاح على الأطفال في ليبيا
خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في حادث

خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في حادث
شكشك يرسل إلى الدبيبة توصيات لعلاج التكدس الوظيفي بالقطاع للعام

شكشك يرسل إلى الدبيبة توصيات لعلاج التكدس الوظيفي بالقطاع للعام
محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول

محمود شمام: محاولة احتكار شخصية «الملك إدريس» أمر غير مقبول
مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة «النواب»

مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة «النواب»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلغاريا تسعى لإعادة التفاوض مع «غازبروم» خوفا من نقص إمدادات الطاقة
بلغاريا تسعى لإعادة التفاوض مع «غازبروم» خوفا من نقص إمدادات ...
كوبا تباشر بيع دولارات لإنشاء سوق صرف رسمية
كوبا تباشر بيع دولارات لإنشاء سوق صرف رسمية
مدير «تويتر» السابق يتلقى أمرا بتقديم مستندات في معركته ضد إيلون ماسك
مدير «تويتر» السابق يتلقى أمرا بتقديم مستندات في معركته ضد إيلون ...
فرانس برس: اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 20 عامًا
فرانس برس: اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 20 ...
انكماش اقتصاد منطقة اليورو مجددا مع تزايد التضخم
انكماش اقتصاد منطقة اليورو مجددا مع تزايد التضخم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة السادسة
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة ......
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك
5 مجموعات صينية كبرى تنسحب من بورصة نيويورك...
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
تركيا: ثلاث سفن محملة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا الجمعة
تركيا: ثلاث سفن محملة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا الجمعة...
المزيد
«غوغل الروسية» تبيع أصولها الإعلامية
«غوغل الروسية» تبيع أصولها الإعلامية...
أسعار الغاز تواصل ارتفاعها وخام برنت يلامس الـ100 دولار
أسعار الغاز تواصل ارتفاعها وخام برنت يلامس الـ100 دولار...
لهيب الأسعار يقلص استخدام الخطوط الساخنة في لبنان
لهيب الأسعار يقلص استخدام الخطوط الساخنة في لبنان...
انكماش اقتصاد منطقة اليورو مجددا مع تزايد التضخم
انكماش اقتصاد منطقة اليورو مجددا مع تزايد التضخم...
فرانس برس: اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 20 عامًا
فرانس برس: اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط