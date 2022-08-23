أسعار الغاز تواصل ارتفاعها وخام برنت يلامس الـ100 دولار

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها إلى مستويات عالية للغاية الثلاثاء، مدفوعة باحتمال انقطاع موقت في توريد الغاز الروسي عبر «نورد ستريم 1»، مما أثار مخاوف حيال الاقتصاد.

في نحو الساعة 15.30 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لغاز «تي تي إف» الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بسعر 269.995 يورو للميغاوات/ ساعة، أي بانخفاض طفيف بنسبة 2.44 %، وفق وكالة «فرانس برس».

في اليوم السابق، بلغ ذروته عند 295 يورو للميغاوات/ ساعة. وارتفع سعر نظيره البريطاني أيضًا، ليسجل الإثنين 567.98 بنس للوحدة الحرارية، وفق المقياس البريطاني.

ارتفاع قياسي لأسعار الغاز منذ اندلاع الحرب الأوكرانية

لم تسجل مثل هذه الأسعار منذ مارس، عندما تم دفع الغاز الطبيعي الأوروبي والبريطاني إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق.

قد يصل التضخم في المملكة المتحدة إلى 18.6 بالمئة في أوائل العام 2023 بسبب الارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة، مدفوعة بأسعار الغاز المرتفعة للغاية، وفقًا لدراسة أجراها بنك سيتي الأميركي. في الولايات المتحدة، واصل الغاز ارتفاعه الثلاثاء، وبلغ ذروته عند 10.028 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مسجلًا رقمًا قياسيًا منذ 14 عامًا.

اعتبرت تاماس فارغا المحللة لدى «بي في إم إنرجي» أن «الغاز الطبيعي سلاح أكثر فاعلية في أيدي السياسيين الروس من سلاح الكلاشينكوف في أيدي جنودهم».

ارتفعت أسعار الغاز بفعل شركة «غازبروم» الروسية العملاقة التي أعلنت الأسبوع الماضي توقف شحناتها من الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر، بسبب «الصيانة».



أما أسعار النفط الخام فقد ارتفعت الثلاثاء. وارتفع خام برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم أكتوبر، إلى 99.13 دولار، أي بنسبة 2.75%، بعيد بلوغه ما يقرب من 100 دولار. وارتفع سعر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه، بنسبة 3.21 % إلى 93.26 دولار.



أكد وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، الإثنين، في مقابلة نشرتها وكالة «بلومبرغ» أن مجموعة «أوبك بلس» التي تقودها بلاده مع روسيا «لديها وسائل... تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة لمواجهة تحديات سوق النفط التي وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق».

وقال المحلل في شركة «أواندا»، كريغ إيرلام، «من المذهل أن تنوي أكبر دولة في (أوبك +) خفض الإنتاج لمواجهة انخفاض الأسعار». لكن مصادر غير مباشرة في «أوبك +» نقلتها «رويترز»، الثلاثاء، قالت إن تخفيض الإنتاج من قبل التحالف لن يكون وشيكًا، وسيتزامن مع عودة النفط الإيراني إلى السوق إذا توصلت طهران والغرب إلى اتفاق بشأن الطاقة النووية، مما يتيح رفع العقوبات المفروضة على إيران.