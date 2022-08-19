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أسعار الغاز الأوروبي تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من شتاء مضطرب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 05:33 مساء
أسعار الغاز الأوروبي تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من شتاء مضطرب
عامل يحمل علب الفحم في مخزن «هانس أنجلكي إنرجي» لمنتجات التدفئة في برلين ، 10 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه المتواصل، الجمعة، في ظل صعوبة جمع الاتحاد الأوروبي احتياطات كافية تمكنه من الاستغناء عن واردات الغاز الروسي خلال الشتاء من دون إحداث نقص.

وحسب وكالة «فرانس برس»، تداول العقود الآجلة لغاز «تي تي إف» الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بسعر 249 يورو للميغاوات/ساعة، عند حوالي الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش (13.50 في باريس)، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا حين شهدت الأسواق تقلبات كثيرة.

وأغلق الخميس عند مستوى تاريخي وصل إلى 241 يورو للميغاوات/ساعة. ومع ذلك، لا يزال سعر الغاز بعيدا عن الذروة التاريخية التي جرى تسجيلها في السابع من مارس عند 345 يورو. وأفادت الهيئة المشرفة على قطاع الطاقة في ألمانيا الخميس بأن البلاد قد لا تحقق هدف ملء خزاناتها الذي حددته حكومة أولاف شولتس.

وحذر رئيس الهيئة، كلاوس مولر، من حصول نقص في مناطق عدة في الشتاء، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق «بشتاء واحد، بل بفصلي شتاء على الأقل، ويمكن أن يكون الشتاء الثاني أكثر صعوبة». وتحاول أوروبا بصعوبة وقف اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي، الذي تعامل عليه ألمانيا بصورة خاصة، والذي تستخدمه موسكو كأداة ضغط في إطار غزوها لأوكرانيا.

وفي ألمانيا تفرض الدولة ضريبة جديدة، موضع جدل، على الغاز اعتبارا من الأول من أكتوبر ستتسبب بزيارة كلفة الاستهلاك على الأفراد والشركات بنسبة 2.4 سنتا للكيلو وات/ساعة. وحتى لو أن الحكومة وعدت بالتخفيف من وطأة الزيادة على الأكثر فقرا، يرى محللو «دويتشه بنك» أن «صدمة فاتورة أكتوبر ستؤدي إلى انخفاض في طلب الأسر».

زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية
تتأثر الكهرباء بشكل تلقائي بتطور أسعار الغاز، إذ تعاني السوق من تكلفة محطات الغاز (والفحم) التي يتم اللجوء إليها لضمان توازن النظام. وقال المحللون في «ريستاد إنرجي» إن ما أسهم في ارتفاع الأسعار «مستويات منخفضة من الرياح (للتوربينات الهوائية)، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الفحم والغاز».

في الوقت نفسه، أدى الصيف الحار إلى الحد من إنتاج الكهرباء، إذ أثرت موجة القيظ على أنظمة تبريد محطات الطاقة النووية، كما منع الجفاف الزوارق من إيصال الفحم إلى محطات الطاقة الألمانية. إلا أن موجة الحر تحفز على استهلاك الكهرباء للحصول على التكييف والتهوية، ما يحد من التراجع الاعتيادي في الاستهلاك خلال فصل الصيف.

وتخطت كلفة الكهرباء تسليم العام المقبل في ألمانيا للمرة الأولى 500 يورو للميغاوات/ساعة، مقابل ما يزيد بقليل على 300 يورو في مطلع يوليو. وقال جون بلاسار المحلل لدى «ميرابو» إن «هذه قد تكون أكبر أزمة طاقة في أوروبا منذ جيل على الأقل».

انخفاض البترول
في هذه الأثناء، تراجعت أسعار النفط الجمعة بنسبة 2.07% إلى 94.59 دولارا لخام (برنت) بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم أكتوبر، وبأقل من 1.99% إلى 88.72 دولار لـ(غرب تكساس) الوسيط (WTI) تسليم سبتمبر. وقال ستيفن برينوك المحلل في «بي في إم» إن «هناك الكثير من الأسباب لتوقع تراجع، لكن يبدو أن اللاعبين في السوق قد نسوها منذ جلستي تداول».

وأشار إلى أن أحجام التداول ضعيفة هذا الصيف، ما يشجع على زيادة تقلبات الأسعار، وهذا ما يدفع المحلل إلى عدم المراهنة على الانتعاش الذي بدأ يظهر الأربعاء بعد انخفاض مفاجئ في المخزون الأميركي. وأضاف «يبقى احتمال حصول ركود عالمي يقضي على الطلب مصدر القلق الرئيسي، مع صدور بيانات غير مشجعة من منطقة اليورو والصين». والجمعة، انعكس ارتفاع الدولار مدعوما باحتمال تشديد السياسة النقدية الأميركية، على النفط أيضا.

ونظرا إلى أن الدولار هو العملة المرجعية لسوق النفط، فإن ارتفاعه يؤثر على القوة الشرائية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.

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