عقوبات أميركية على موقع عملات مشفرة متهم بغسل أموال لكوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

فرضت الولايات المتحدة، الإثنين، عقوبات مالية على موقع «تورنيدو كاش» Tornado Cash الذي «يخلط عملات مشفرة»، المتهم بأنه استُخدم لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفرة منذ العام 2019، ومنها ما هو مرتبط بكوريا الشمالية.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، في بيان، إن «وزارة الخزانة تعاقب تورنيدو كاش، وهو يخلط عملات مشفرة ويغسل أموالًا مصدرها جرائم سيبرانية، منها ما ارتكب بحق ضحايا في الولايات المتحدة».

غسل أكثر من 7 مليارات دولار

وقالت واشنطن إن موقع «تورنيدو كاش» استُخدم لغسل أكثر من سبعة مليارات من الأموال الافتراضية منذ تأسيسه في العام 2019، وفق وكالة «فرانس برس».

ولفتت وزارة الخزانة إلى أن غسل الأموال عبر الموقع يشمل «أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة لازاروس Lazarus، وهي مجموعة قرصنة ترعاها كوريا الديمقراطية الشعبية وخضعت لعقوبات من الولايات المتحدة في العام 2019، في إطار أكبر عملية سرقة أموال افتراضية معروفة حتى يومنا هذا».

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وفي منتصف أبريل اتّهمت السلطات الأميركية مجموعتي القرصنة Lazarus وAPT38 «المرتبطتين» بالنظام الكوري الشمالي، بالمسؤولية عن سرقة 620 مليون دولار بعملة الإيثيريوم المشفرة عقب خرق لعبة فيديو Axie Infinity في أواخر مارس.

وتابع نيلسون: «فشل موقع تورنيدو كاش عدة مرات بفرض ضوابط فعالة مصممة لمنعه من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة ودون اتخاذ تدابير أساسية لمواجهة مخاطرها، رغم تأكيده علنًا بعكس ذلك».

عقوبات للمرة الثانية

وهذه هي المرة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات مالية على أدوات خلط عملات مشفرة، بعدما فرضت في مايو عقوبات على موقع Blender.io المتهم أيضًا بالتورط في غسل أموال افتراضية لصالح كوريا الشمالية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: «ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة جهات خلط العملات التي تغسل العملة الافتراضية للمجرمين ولمن يساعدونهم».

وتنص عقوبات وزارة الخزانة الأميركية على تجميد أي أصول في الولايات المتحدة لأفراد أو كيانات مستهدفة، وتمنع أي معاملات مع المواطنين الأميركيين.