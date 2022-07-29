أسعار الذهب ترتفع أمام ضعف الدولار وعوائد السندات

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأميركية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع فيما يقرب من خمسة أشهر، حيث ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 7.0% إلى 1780.70 دولار، وزاد في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1766.08 دولار للأوقية وصعد حوالي 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطا عكسيا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهما في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع، ورغم الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجها لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر2020.

وظل الدولار معظم يوليو يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عاما، مما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين حائزي العملات الأخرى ومما أثر أيضا على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجا صارما من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأميركية في وقت سابق من يوليو الجاري.

وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. ولكن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات تراجعت اليوم الجمعة وانكمش الاقتصاد الأميركي بشكل غير متوقع في الربع الثاني؛ الأمر الذي زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما أسهم في قفزة تزيد على 1% في أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 20.18 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.5% إلى 901.08 دولار، وهبط البلاديوم 1.5% إلى 2046.16 دولار، لكنه ارتفع بنحو 5.8% هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير الماضي.