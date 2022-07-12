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«أوبك»: الطلب على النفط سيستمر بالنمو في 2023 لكن بوتيرة أبطأ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 06:35 مساء
«أوبك»: الطلب على النفط سيستمر بالنمو في 2023 لكن بوتيرة أبطأ
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، (أرشيفية: الإنترنت)
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سيتواصل ارتفاع الطلب على النفط في العام 2023 لكن بوتيرة أبطأ، في نمط يشبه نمو الاقتصاد العالمي، بحسب توقعات أولية لـ«أوبك» للعام المقبل نُشرت الثلاثاء. 

وجاء في تقرير «أوبك» لشهر يوليو أنه «بالنسبة للعام 2023، يُتوقّع أن يبلغ نمو الطلب العالمي للنفط 2.7 مليون برميل يوميًا ليبلغ الطلب العالمي معدل 103 مليون برميل يوميًا، بزيادة 0.6 مليون برميل يوميًا من قبل دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وتسجيل دول خارج المنظمة نموّ بمعدل 2.1 مليون برميل يوميًا»، بحسب «فرانس برس».

ولفتت «أوبك» إلى وجوب دعم الطلب في 2023 من خلال «أداء اقتصادي قوي من قبل الدول المستهلكة الرئيسية، وتحسين الوضع الجيوسياسي وإدارة تفشي كوفيد-19 في الصين».

فرضية نمو اقتصادي عالمي بنسبة 3.2% 
وتستند «أوبك» على فرضية نمو اقتصادي عالمي بنسبة 3.2% في العام 2023، وهي نسبة منخفضة أكثر من التي تصوّرتها توقعات العام 2022 (3.5%). 

وتابع التقرير «هذا يفترض أن تداعيات الجائحة والتطور الجيوسياسي في شرق أوروبا والتضييق المالي العالمي في إطار زيادة التضخم لا تؤثّر سلبًا على دينامية النمو للعام 2023».

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وأضاف التقرير «هذا يفترض أيضًا أن الاقتصادات الكبيرة تستعيد قدرتها على النمو»، محذّرًا من تداعيات التضخم التي قد تؤدي إلى فرض إجراءات مالية جديدة من قبل المصارف المركزية قد تؤثر على النمو، تمامًا مثلما أثّرت القيود الصحية التي فُرضت لاحتواء تفشي كوفيد-19. 

 الاستثمار في الاستخراج والاستكشاف 
وبالنسبة للعرض، من المتوقع أن يزيد لدى الدول المنتجة للنفط وغير المنتسبة إلى «أوبك» بـ1.7 مليون برميل يوميًا في 2023، «مدعومًا بطلب أقوى»، على أن يستقرّ الاستثمار في الاستخراج والاستكشاف بالنسبة لما كان عليه في العام 2022، عند نحو 415 مليار دولار.

أما إنتاج خام «أوبك» فقد ارتفع في يونيو بمقدار 234 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر مايو إلى نحو 28.72 مليون برميل يوميًا، بحسب مصادر ثانوية غير مباشرة ذُكرت في التقرير.

وبالنسبة للعام 2022، لم تتغير توقعات نمو الطلب بالنسبة للشهر الماضي، أي بقيت 3.4 مليون برميل يوميًا، مع زيادة 1.8 مليون برميل يوميًا لاقتصادات دول منظمة التعاون والتنمية  في الميدان الاقتصادي، و1.6 مليون برميل يوميًا للدول خارج المنظمة لتصل إلى معدّل 100.3 مليون برميل يوميًا.

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