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النفط يتراجع بعد فرض قيود جديدة لاحتواء «كوفيد» بالصين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 11:00 صباحا
النفط يتراجع بعد فرض قيود جديدة لاحتواء «كوفيد» بالصين
عامل بأحد الشركات النفطية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعدما أثر فرض قيود جديدة لاحتواء «كوفيد-19» في الصين، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على توقعات الطلب على الوقود.

وانخفض سعر خام (برنت) القياسي في عقود سبتمبر 1.81 دولار، أي 1.7%، إلى 105.29 دولار للبرميل، ونزل خام (غرب تكساس) الوسيط في عقود أغسطس 1.95 سنتا، أي 1.9%، إلى 102.14 دولار للبرميل، بحسب وكالة «رويترز».

وتطبق عدة مدن صينية قيودا جديدة لاحتواء «كوفيد-19»، من إغلاق بعض الشركات إلى الإغلاق الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة مع ظهور المتحور الفرعي الجديد (أوميكرون بي.إيه 5.2.1) سريع الانتشار.

- أسعار النفط تتراجع جراء مخاوف الركود وموجة جديدة من «كورونا» في الصين

وعطلت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بسبب حربها في أوكرانيا، التي تصفها موسكو بأنها «عملية عسكرية خاصة»، التدفقات التجارية للنفط الخام والوقود.

انحسار المخاوف من تعطل كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين
وتراجعت أسعار النفط كذلك، مع انحسار المخاوف من تعطل كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، بعد أن ألغت محكمة روسية أمس الإثنين، حكما سابقا بتعطيل خط الأنابيب (TADAWUL:2360) لمدة 30 يوما.

لكن التجار والمتعاملين ظلوا خائفين من تعليق خط الأنابيب الذي ينقل الخام من قازاخستان عبر البحر الأسود، فيما يؤثر تعليقه على 1% من إمدادات النفط العالمية.

وسيدعو الرئيس الأميركي جو بايدن، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إلى زيادة إنتاجها عندما يجتمع مع زعماء دول الخليج في السعودية، هذا الأسبوع.

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