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بعثة «صندوق النقد» تبدأ زيارة إلى تونس للتفاوض حول قرض بقيمة ملياري يورو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 08:06 مساء
بعثة «صندوق النقد» تبدأ زيارة إلى تونس للتفاوض حول قرض بقيمة ملياري يورو
شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن. (أ ف ب)
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بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي الإثنين زيارة رسمية إلى تونس للشروع في مفاوضات بشأن برنامج مساعدة للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية.

وأفاد مكتب الاعلام بالبنك المركزي التونسي إن الزيارة الرسمية التي ستتواصل لأسبوعين، انطلقت صباح الاثنين وتخصص للتفاوض من أجل برنامج تمويل جديد.  ويشارك في المفاوضات بشكل خاص البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد، وفق «فرانس برس».

حجم القرض يبلغ نحو ملياري يورو
تتركز النقاشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية. ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو.

طلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد احتكار الرئيس قيس سعيّد للسلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.

- الاتحاد التونسي للشغل يرفض إصلاحات عرضها صندوق النقد
- تونس تأمل في بدء مفاوضات رسمية قريبا مع صندوق النقد الدولي

واقترحت الحكومة على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة. لكن الاتحاد العام التونسي للشغل النافذ رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

«ضرورة إدخال إصلاحات كبرى»
من جهته أكد سعيّد عند استقباله مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في 21 يونيو، «ضرورة إدخال إصلاحات كبرى» لكنه أكد وجوب «مراعاة الأبعاد الاجتماعية».

أشار فريق صندوق النقد الدولي الذي زار تونس في مارس إلى «التحديات البنيوية الكبرى» التي تواجه تونس في ظل «اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية».

يضاف إلى هذه الصعوبات الرئيسية تأثير الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. وأوكرانيا وروسيا هما تقليديا الموردان الرئيسيان للقمح إلى دول المغرب العربي.

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