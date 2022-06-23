الاتحاد التونسي للشغل يرفض إصلاحات عرضها صندوق النقد

القاهرة - بوابة الوسط

عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، عن رفضه الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضًا جديدًا.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي غداة إعلان الصندوق «استعداده» لإطلاق مفاوضات مع تونس قريبًا، «نرفض شروط الصندوق في ظل ضعف الأجور والإمكانات، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، قال الصندوق إنه على استعداد للتفاوض على برنامج لدعم تونس، بعد سلسلة من المناقشات الفنية مع سلطات البلاد استمرت شهورًا، مضيفا أنه «في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحًا».

محافظ البنك المركزي التونسي: لا غنى عن اللجوء لصندوق النقد

وفي مايو الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي إن لجوء بلاده إلى صندوق النقد الدولي «لا غنى عنه» لمواجهة الارتفاع الكبير لعجز الموازنة وحجم الديون بسبب الحرب في أوكرانيا.

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وكانت التوقعات الأولية لعجز الموازنة في مستوى 6.7% للعام 2022 وستصبح «في مستوى 9.7% من الناتج الداخلي الخام»، ما يمثل ثلاث نقاط إضافية فوق التوقعات من إجمالي الناتج الداخلي لموازنة هذا العام، على ما أفاد العباسي في كلمة خلال منتدى حول الضرائب.

وفسر العباسي هذا التدهور في العجز «بالأزمة الروسية-الأوكرانية» التي تسببت في ارتفاع سعر واردات الطاقة وخصوصًا المحروقات كما المواد الغذائية. وتتبع الدولة التونسية سياسة دعم المواد عبر الضغط على موازنتها ولكي تتفادى تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين في بلد يناهز فيه الحد الأدنى للأجور 125 يورو.