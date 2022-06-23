Atwasat

صندوق النقد يعرب عن «استعداده» لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 01:00 صباحا
صندوق النقد يعرب عن «استعداده» لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً
مقر صندوق النقد في واشنطن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنّه «على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج لدعم تونس» بشرط تنفيذها إصلاحات. 

وقال الصندوق في بيان إنّ هذا القرار اتّخذ «عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرت لعدة شهور». ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله إنه «في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي مايو الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الجمعة، إن لجوء بلاده إلى صندوق النقد الدولي «لا غنى عنه» لمواجهة الارتفاع الكبير لعجز الموازنة وحجم الديون بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت التوقعات الأولية لعجز الموازنة في مستوى 6.7% للعام 2022 وستصبح «في مستوى 9.7% من الناتج الداخلي الخام»، ما يمثل ثلاث نقاط إضافية فوق التوقعات من إجمالي الناتج الداخلي لموازنة هذا العام، على ما أفاد العباسي في كلمة خلال منتدى حول الضرائب في محافظة صفاقس (وسط-شرق).

وفسر العباسي هذا التدهور في العجز «بالأزمة الروسية-الأوكرانية» التي تسببت في ارتفاع سعر واردات الطاقة وخصوصًا المحروقات كما المواد الغذائية. وتتبع الدولة التونسية سياسة دعم المواد عبر الضغط على موازنتها ولكي تتفادى تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين في بلد يناهز فيه الحد الأدنى للأجور 125 يورو.

ديون تونس في مستوى 100%
ولكن تونس تواجه ارتفاعًا غير مسبوق لديونها في مستوى 100% ولم تتمكن إلى اليوم من الاقتراض من المؤسسات الدولية. وأكد العباسي أن الدعم المالي الجديد من صندوق النقد الدولي «لا غنى عنه وضروري لتونس» لأنه سيمكن من «التمويل بتكلفة معقولة» وسيفتح الطريق أمام البلاد للاقتراض من الأسواق المالية الخارجية ومن المانحين الدوليين.

وفي العام 2020، انكمش الاقتصاد في مستوى 8.7% بسبب انتشار الجائحة وفي العام 2021 كانت عودة النمو «متواضعة» في حدود 3.1%، في حين كانت «بطيئة» مطلع العام 2022 في مستوى 2.6%، بحسب العباسي.

وأثرت الحرب في أوكرانيا على منطقة اليورو التي يرتبط بها الاقتصاد التونسي بشكل وثيق وفقًا للبنك المركزي التونسي، فانخفاض إجمالي الناتج الداخلي بـ1% في منطقة اليورو سيخلف تراجعًا بـ 0.1% في تونس. وطلبت تونس التي تواجه أزمة سياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيد احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو الماضي من صندوق النقد الدولي قرضًا جديدًا بقيمة أربعة مليارات دولار هو الثالث خلال عشر سنوات.

ودعا صندوق النقد مقابل ذلك السلطات إلى إجراء «إصلاحات عميقة» خصوصًا في ما يتعلق بكتلة الأجور في القطاع الحكومي ومراجعة سياسة الدعم وإصلاح المؤسسات الحكومية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري

شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري
كاركاتير خيري - الغرب والنفط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط
رئيس «الأهلي بنغازي»: لم نتسلم أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي

رئيس «الأهلي بنغازي»: لم نتسلم أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي
تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن

تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن
وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة

وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة
فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)

الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟

إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت لإيجاد حل ليبي- ليبي

باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت ...
سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني

سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني
باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف

باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف
الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق الحكومي

الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق ...
شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»

شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»
رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»

رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»
الدبيبة يحذر من التحركات العسكرية دون تعليمات

الدبيبة يحذر من التحركات العسكرية دون تعليمات
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد

قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»

«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
«رويترز»: التدقيق الجنائي لمصرف لبنان يبدأ في 27 يونيو
«رويترز»: التدقيق الجنائي لمصرف لبنان يبدأ في 27 يونيو
الاحتياطي الفدرالي الأميركي: «التضخم فاجأنا» ونتوقع «مفاجآت أخرى»
الاحتياطي الفدرالي الأميركي: «التضخم فاجأنا» ونتوقع «مفاجآت أخرى»
هل تواصل أسعار تذاكر الطيران مسارها التصاعدي على المدى الطويل؟
هل تواصل أسعار تذاكر الطيران مسارها التصاعدي على المدى الطويل؟
لبنان يتوقع موسما سياحيا واعدا يخفف من وطأة الانهيار الاقتصادي
لبنان يتوقع موسما سياحيا واعدا يخفف من وطأة الانهيار الاقتصادي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في ......
التضخم في أعلى مستوياته بتركيا منذ 20 عاما
التضخم في أعلى مستوياته بتركيا منذ 20 عاما...
باستثناء الصين.. واشنطن تعلق الرسوم الجمركية للألواح الشمسية من عدة دول آسيوية
باستثناء الصين.. واشنطن تعلق الرسوم الجمركية للألواح الشمسية......
«أوبك بلس» ستزيد إنتاج النفط خلال الصيف للحد من ارتفاع الأسعار
«أوبك بلس» ستزيد إنتاج النفط خلال الصيف للحد من ارتفاع ......
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
المزيد
صندوق النقد يعرب عن «استعداده» لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً
صندوق النقد يعرب عن «استعداده» لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً...
بايدن يدافع عن مشروع تعليق ضريبة الوقود في ظل ارتفاع الأسعار
بايدن يدافع عن مشروع تعليق ضريبة الوقود في ظل ارتفاع الأسعار...
سقوط صاروخ قرب حقل غاز في شمال العراق مملوك لشركة إماراتية
سقوط صاروخ قرب حقل غاز في شمال العراق مملوك لشركة إماراتية...
لبنان يتوقع موسما سياحيا واعدا يخفف من وطأة الانهيار الاقتصادي
لبنان يتوقع موسما سياحيا واعدا يخفف من وطأة الانهيار ......
هل تواصل أسعار تذاكر الطيران مسارها التصاعدي على المدى الطويل؟
هل تواصل أسعار تذاكر الطيران مسارها التصاعدي على المدى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط