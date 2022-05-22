الوليد بن طلال يبيع 16.87% من حصته في «المملكة» لصندوق الثروة السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة المملكة القابضة السعودية، اليوم الأحد، إن الملياردير السعودي الوليد بن طلال وقع اتفاقًا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبيع من خلاله 16.87% من أسهم الشركة للصندوق.

وذكرت «المملكة القابضة» في بيان للبورصة أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية، سيشتري 625 مليون سهم بسعر 9.09 ريال (2.42 دولار) للسهم بإجمالي 5.68 مليار ريال (1.51 مليار دولار)، بحسب وكالة «رويترز».

- الوليد بن طلال يتحدث عن علاقة ولي العهد السعودي بمقتل «صديقه» خاشقجي

- الأمير الوليد بن طلال يعود للأضواء عبر صفقة بمليار ريال

وسعر السهم الذي تمت على أساسه الصفقة هو سعر إغلاقه الخميس الماضي، وهو أدنى مستوى له في عام، فيما صعد السهم 8.8% إلى 9.89 ريال مطلع جلسة اليوم.

وقالت الشركة في البيان إن الصفقة سيتم تنفيذها عن طريق البورصة السعودية (تداول) اليوم الأحد، وبعد إتمامها ستصبح ملكية الأمير الوليد في الشركة 78.13%.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية الذي يدير أصولًا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار، في قلب الأجندة الطموحة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط.