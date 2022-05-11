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ارتفاع النفط مع تراجع تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 04:17 مساء
ارتفاع النفط مع تراجع تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا
كلام الصورة: عمال يسيرون قرب مضخات نفط في حقل أوزين للنفط والغاز في منطقة مانجيستاو بكازخستان. (رويترز)
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ارتفع سعر النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن هبط نحو 10% في الجلستين الماضيتين، مدعومًا بمخاوف بشأن الإمدادات مع تراجع تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا وعمل الاتحاد الأوروبي على كسب الدعم لحظر النفطي الروسي.

وتراجعت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمقدار الربع، يوم الأربعاء، بعد أن أوقفت كييف استخدام طريق عبور رئيسي وألقت باللائمة على القوات الروسية، وهي المرة الأولى التي تتعطل فيها الصادرات عبر أوكرانيا منذ الغزو، وفق وكالة «رويترز».

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أسعار النفط تقفز 5 دولارات للبرميل

وارتفع خام برنت 3.87 دولار أو 3.8% إلى 106.33 دولار للبرميل في الساعة 1140 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.97 دولار أو 4% إلى 103.73 دولار.

وقال جيفري هالي، المحلل في «أوماندا» للسمسرة: «أظن أن اضطرابات الغاز في أوكرانيا لها تأثير متزايد بشكل مطرد».

واقترح الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي، والذي يقول المحللون إنه سيشدد السوق ويغير التدفقات التجارية. وجرى تأجيل التصويت، الذي يحتاج إلى دعم بالإجماع، حيث عارضته المجر.

وارتفع النفط أيضًا على خلفية الآمال في التحفيز الاقتصادي الصيني، وارتياح المستثمرين من علامات انخفاض الإصابات المحلية بـ«كوفيد -19». وصعد سعر النفط الخام العام الجاري، حيث زاد الغزو الأوكراني من مخاوف الإمدادات، ووصل سعر خام برنت إلى 139 دولارًا، وهو أعلى سعر منذ العام 2008، في مارس.

وتسببت المخاوف بشأن النمو الناجم عن قيود الصين بشأن فيروس «كورونا» وزيادة أسعار الفائدة الأميركية في حدوث ركود هذا الأسبوع.

شح العرض يدعم أسعار النفط
ولا يزال النفط يتلقى دعمًا من شح العرض؛ بسبب ما يقول المنتجون الرئيسيون إنه ناتج جزئيًا عن الاستثمار غير الكافي، وسلط وزير الطاقة الإماراتي الضوء على هذه المخاوف أمس الثلاثاء.

وسيكون التركيز بالنسبة للمستثمرين، اليوم الأربعاء، هو بيانات أسعار المستهلكين الأميركية في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، مما قد يعطي إشارة إلى ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة لمكافحة التضخم.

وعلى صعيد النفط، من المقرر صدور أحدث تقرير عن الإمدادات الحكومية الأميركية. ويتوقع المحللون انخفاضًا طفيفًا في مخزونات الخام، على الرغم من أن تقرير معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، قال إنها زادت.

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