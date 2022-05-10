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أسعار النفط تواصل التراجع مع تزايد مخاطر الركود العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 08:58 صباحا
أسعار النفط تواصل التراجع مع تزايد مخاطر الركود العالمي
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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هبطت أسعار النفط، الثلاثاء، أكثر من 1% لتواصل الانخفاضات الحادة مثل اليوم السابق، حيث زادت المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي مع استمرار الإغلاقات في الصين لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وارتفاع سعر صرف الدولار، وتزايد مخاطر الركود العالمي.

ونزل خام (برنت) 1.19 دولار أو 1.1% إلى 104.75 دولار للبرميل، بعد أن تراجع إلى 103.19 دولار للبرميل، وانخفض خام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي 1.07 دولار أو 1% إلى 102.02 دولار للبرميل بعدما سجل أدنى مستوى خلال اليوم عند 100.44 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وأمس الإثنين، سجل كلا الخامين القياسيين أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ مارس، حيث انخفضا بنسبة 5 إلى 6%، وعكست الانخفاضات الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية العالمية، حيث يتخلى المستثمرون عن الأصول ذات المخاطر العالية وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتأثير الناتج على النمو الاقتصادي.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاما، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، فيما قال الباحث الاقتصادي في الصين وارن باترسون إن وضع مكافحة الجائحة في الصين، وارتفاع معدلات الإصابة، ومخاطر الركود المتزايدة، لا تساعد على زيادة أسعار الطاقة.

وأظهرت أحدث البيانات أن نمو الصادرات الصيني تباطأ إلى رقم 1%، وهو الأضعف منذ نحو عامين، حيث مددت البلاد عمليات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.

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