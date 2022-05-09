أسعار النفط تتراجع مع عمليات الإغلاق في الصين والمخاوف من الركود العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط، الإثنين، إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا، بفعل تراجع النشاط الاقتصادي في الصين والمخاوف من الركود العالمي، فيما يتطلع المستثمرون إلى زيادة محتملة مع محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر الخام الروسي.

وخسر خام «برنت» 41 سنتا أو 0.4% ليسجل 111.98 دولار للبرميل، وبلغ خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 109.24 دولار للبرميل، بانخفاض 53 سنتا أو 0.5%، وأصبح كلا العقدين إيجابيين لفترة وجيزة بعد انخفاض أكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة، حسب وكالة «رويترز».

وقالت المحللة في «سي إم سي ماركتس»، تينا تينغ، إن أسعار النفط تتعرض إلى ضغط بسبب القلق من الركود، وعمليات الإغلاق في الصين لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».

وأصيبت الأسواق المالية العالمية بالفزع من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والركود، حيث أدى إغلاق جديد، أكثر تشديدا واتساعا في الصين، إلى تباطؤ نمو صادراتها خلال أبريل الماضي.

وارتفعت واردات الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، من الخام بنحو 7% في أبريل مقارنة بالعام السابق، رغم انخفاض الواردات للأشهر الأربعة الأولى بنسبة 4.8% على أساس سنوي.