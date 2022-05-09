Atwasat

أسعار النفط تتراجع مع عمليات الإغلاق في الصين والمخاوف من الركود العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 08:26 صباحا
أسعار النفط تتراجع مع عمليات الإغلاق في الصين والمخاوف من الركود العالمي
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تراجعت أسعار النفط، الإثنين، إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا، بفعل تراجع النشاط الاقتصادي في الصين والمخاوف من الركود العالمي، فيما يتطلع المستثمرون إلى زيادة محتملة مع محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر الخام الروسي.

وخسر خام «برنت» 41 سنتا أو 0.4% ليسجل 111.98 دولار للبرميل، وبلغ خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 109.24 دولار للبرميل، بانخفاض 53 سنتا أو 0.5%، وأصبح كلا العقدين إيجابيين لفترة وجيزة بعد انخفاض أكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة، حسب وكالة «رويترز».

وقالت المحللة في «سي إم سي ماركتس»، تينا تينغ، إن أسعار النفط تتعرض إلى ضغط بسبب القلق من الركود، وعمليات الإغلاق في الصين لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».

وأصيبت الأسواق المالية العالمية بالفزع من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والركود، حيث أدى إغلاق جديد، أكثر تشديدا واتساعا في الصين، إلى تباطؤ نمو صادراتها خلال أبريل الماضي.

وارتفعت واردات الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، من الخام بنحو 7% في أبريل مقارنة بالعام السابق، رغم انخفاض الواردات للأشهر الأربعة الأولى بنسبة 4.8% على أساس سنوي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين

أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا

بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها

عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار

هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط ...
حكومة باشاغا: 41 مليار دينار إجمالي الرواتب «بعد جدول المرتبات الموحد»

حكومة باشاغا: 41 مليار دينار إجمالي الرواتب «بعد جدول المرتبات الموحد»
رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»

رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»
مركز إماراتي يتحدث عن «معارك» مؤجلة في ليبيا ستظهر في المرحلة المقبلة

مركز إماراتي يتحدث عن «معارك» مؤجلة في ليبيا ستظهر في المرحلة المقبلة
حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب

حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب
إيان مارتن يتحدث عن الحاجة لـ«مقاربة دولية موحدة» لإنجاح الانتخابات الليبية

إيان مارتن يتحدث عن الحاجة لـ«مقاربة دولية موحدة» لإنجاح الانتخابات الليبية
ليبيا ونظرية الألعاب

ليبيا ونظرية الألعاب
«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية

«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات

كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية الدولية»

تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية ...
بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا

بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا
«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء الغرب في 2011

«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء...
جريدة «الوسط»: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وواشنطن قلقة من الإغلاق النفطي

جريدة «الوسط»: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وواشنطن قلقة من الإغلاق النفطي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
نيجيريا: شركات الطيران تعلق رحلاتها لغلاء الوقود
نيجيريا: شركات الطيران تعلق رحلاتها لغلاء الوقود
الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق
الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق
السعودية تخفض أسعار نفطها للعملاء في آسيا
السعودية تخفض أسعار نفطها للعملاء في آسيا
ما بين دعم الاقتصاد ومكافحة «كوفيد».. بكين أمام خيارات صعبة
ما بين دعم الاقتصاد ومكافحة «كوفيد».. بكين أمام خيارات صعبة
صافي الأصول الأجنبية في مصر يسجل أكبر تراجع منذ بدء أزمة «كورونا»
صافي الأصول الأجنبية في مصر يسجل أكبر تراجع منذ بدء أزمة «كورونا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر ......
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017...
«رويترز»: ماسك يقترب من امتلاك «تويتر» مقابل 43 مليار دولار
«رويترز»: ماسك يقترب من امتلاك «تويتر» مقابل 43 مليار دولار...
المزيد
أسعار الذهب تتراجع مع عودة الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاما
أسعار الذهب تتراجع مع عودة الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاما...
تراجع أسعار النفط بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية
تراجع أسعار النفط بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية...
أسعار النفط تتراجع مع عمليات الإغلاق في الصين والمخاوف من الركود العالمي
أسعار النفط تتراجع مع عمليات الإغلاق في الصين والمخاوف من ......
صافي الأصول الأجنبية في مصر يسجل أكبر تراجع منذ بدء أزمة «كورونا»
صافي الأصول الأجنبية في مصر يسجل أكبر تراجع منذ بدء أزمة ......
ما بين دعم الاقتصاد ومكافحة «كوفيد».. بكين أمام خيارات صعبة
ما بين دعم الاقتصاد ومكافحة «كوفيد».. بكين أمام خيارات صعبة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط