وزير الاقتصاد الألماني: برلين يمكنها تحمل حظر النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الإثنين، إن ألمانيا يمكنها أن تتحمل حظرا يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا في نهاية هذا العام، على الرغم من أن وقف الواردات قد يسفر عن نقص في المعروض، وبدا أنه يلقي بثقله وراء الحظر.



وقال هابيك في مؤتمر صحفي، «تمكنا من التوصل إلى حل يمكن ألمانيا من تحمل حظر النفط.. ولن يكون ذلك دون عواقب»، بحسب وكالة «رويترز».

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وخفضت ألمانيا الشهر الماضي حصة روسيا من إجمالي وارداتها من النفط إلى 25% من 35% قبل غزو أوكرانيا.

وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إن التكتل يميل لفرض حظر على واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام في إطار سادس حزمة عقوبات تُفرض على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن يبحث وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي الحظر المقترح في بروكسل في وقت لاحق اليوم الإثنين.