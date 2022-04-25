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أوروبا: عقوبات ذكية مرتقبة على النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 04:52 مساء
أوروبا: عقوبات ذكية مرتقبة على النفط الروسي
تصاعد الأدخنة من منشآت نفطية في روسيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة سادسة من العقوبات التي وصفها بـ«الذكية» ضد واردات النفط الروسية، وذلك «لتقليل الأضرار التي تلحق باقتصاد القارة».

وأوضح دومبروفسكيس أن الاتحاد «سيقدم قريبًا حزمة سادسة من العقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتضمن شكلًا من أشكال الحظر النفطي، وسط ضغوط على الكتلة لحرمان موسكو من الطاقة المربحة»، وفق وكالة «رويترز».

العقبوبات قد تشمل فرض رسوم جمركية جديدة
وأضاف أنه لم يجر الاتفاق بعد على التفاصيل الدقيقة للعقوبات النفطية، لكن يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي، أو فرض رسوم جمركية على الصادرات بما يتجاوز سقف سعر معين. وقال: «عندما نفرض عقوبات، نحتاج إلى القيام بذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بنا».

وروسيا هي أكبر مورد للنفط لأوروبا، إذ قدمت 26% من النفط الذي استورده الاتحاد الأوروبي في العام 2020، فيما تريد أوكرانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي منها بولندا وليتوانيا، فرض حظر على النفط والغاز الروسي، في حين تعارض ألمانيا والمجر فرض حظر فوري.

عقوبات منوعة على روسيا وبوتين
وشكل النفط ومنتجاته أكثر من ثلث عائدات صادرات موسكو العام الماضي، فيما تكثف الدول الغربية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير المنصرم، عقوباتها على الرئيس فلاديمير بوتين والقريبين منه، وكذلك على الاقتصاد الروسي، بدءًا من إغلاق المجال الجوي لعبور الطيران وتجميد أصول أفراد أو شركات وصولًا إلى إعادة النظر في العلاقات المالية والتجارية.

وتضم الإجراءات المستقبلية التي اقترحتها بعض الدول الأعضاء مزيد العقوبات الفردية، وفرض حظر على السفن الروسية التي تستخدم موانئ الاتحاد الأوروبي، ومزيد قيود التصدير والحظر على إمدادات الطاقة مثل الفحم أو النفط أو الغاز.

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