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الكرملين: أي قرار أوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية «سيضر بالجميع»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 02:22 مساء
الكرملين: أي قرار أوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية «سيضر بالجميع»
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الكرملين، الإثنين، إن فرض حظر على واردات النفط الروسية بدفع من بعض الدول الأوروبية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، سيكون له تأثير مباشر على الجميع، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي وقت يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة مزيد العقوبات على موسكو، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن الحظر على النفط «قرار سيضر الجميع».

وأعلنت الولايات المتحدة، وهي من كبار منتجي الطاقة، حظرًا على واردات النفط الروسي، وستحذو المملكة المتحدة حذوها، فيما وافق الاتحاد الأوروبي على القيام بالشيء نفسه «في أقرب وقت».

جونسون يدعو لخفض الاعتماد على المحروقات الروسية
وفي مقال، نشر الثلاثاء 15 مارس الجاري في جريدة «ديلي تلغراف»، دعا بوريس جونسون الدول الغربية إلى خفض اعتمادها على المحروقات الروسية، مؤكدًا أن السماح لفلاديمير بوتين «بالإفلات» بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014 وزيادة الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين كان «خطأ فادحًا».

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وعبر عن أسفه لأن بوتين «عندما أطلق أخيرًا حربه الوحشية في أوكرانيا كان يعلم أن العالم سيجد صعوبة في معاقبته».

ويفترض أن يعرض جونسون استراتيجية الحكومة لأمن الطاقة في الأسابيع المقبلة مع التركيز على الطاقة المتجددة والتنقيب عن المحروقات في بحر الشمال، ما سيساعد في تقليل تبعية المملكة المتحدة في قطاع الطاقة.

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