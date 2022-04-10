ثاني أكبر بنك روسي يفقد السيطرة على فرعه الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة الرقابة المصرفية الألمانية الأحد، أنها سحبت من ثاني أكبر بنك روسي «في تي بي» VTB المستهدف بالعقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، السيطرة على فرعه الأوروبي الذي يمكنه أن يواصل أنشطته رغم ذلك.

وقالت هيئة الأسواق المالية «با فين» في بيان إن المجموعة الروسية «لم تعد تسيطر» على «في تي بانك اس اي» الفرع الذي يتخذ مقرًا في ألمانيا بعد «الحظر المفروض على ممارسة حق التصويت»، وفق «فرانس برس».

حظر نقل الأموال إلى «كيانات مجموعة في تي بي»

باتت إدارة الفرع الأوروبي «ممنوعة الآن من اتباع توجيهات» المؤسسة الروسية التي أضيفت الجمعة إلى لائحة الكيانات الخاضعة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الهيئة أن حظر نقل الأموال إلى «كيانات مجموعة في تي بي» يسري منذ «عدة أسابيع».

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وأضافت أن «في تي بي»، «لم يعد بإمكانه التصرف في الأصول المالية» لفرعه الأوروبي الذي بات هكذا «معزولًا بالكامل» عن المجموعة الروسية وفقًا للهيئة الناظمة.

النظام المالي الدولي «سويفت»

كانت المؤسسة مستهدفة أساسًا بعقوبات أميركية ومستبعدة من النظام المالي الدولي «سويفت». ويخضع أكبر بنك روسي «سبيرباك» لعقوبات منذ فبراير وسيتم فتح إجراءات الإفلاس لفرعه الأوروبي «سبيربانك يوروب أيه جي» ومقره في النمسا والذي يواجه مشاكل خطيرة في التدفق النقدي.

وأوضحت الهيئة الألمانية أنه بالنسبة لمجموعة «في تي بي» فإن «الوضع العملاني يبقى دون تغيير»، مضيفة أن «الزبائن لا يزال يمكنهم التصرف بحرية بودائعهم». لم يتم تحديد أي مشكلة سيولة من قبل الهيئة الناظمة التي تقول إنها تراقب الوضع عن كثب.

بحسب جريدة «هاندلسبلات» فإن أربعة من الأعضاء الخمسة في مجلس الإدارة استقالوا في الآونة الأخيرة ولم يعد فرع في تي بي أوروبا يقبل زبائن جددًا منذ مطلع مارس.