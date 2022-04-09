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«المركزي» الروسي يسمح مجددا ببيع العملات الأجنبية في 18 أبريل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 12:23 صباحا
«المركزي» الروسي يسمح مجددا ببيع العملات الأجنبية في 18 أبريل
روبل روسي مع وحدات بالدولار الأميركي صورت في موسكو، 15 مارس 2022، (ا ف ب)
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أعلن البنك المركزي الروسي الجمعة، أنه سيسمح مجددا اعتبارا من 18 أبريل ببيع العملات الأجنبية بعد تعليق الأمر مطلع مارس الماضي إثر العقوبات الغربية غير المسبوقة بسبب النزاع في أوكرانيا.

وقال البنك، في بيان، إن المصارف الروسية «يمكنها استئناف بيع العملات الأجنبية نقدا للمواطنين اعتبارا من 18 أبريل»، موضحا أنه لا يمكنه بيع سوى العملات الأجنبية التي تتلقاها البنوك اعتبارا من 9 أبريل، حسب وكالة «فرانس برس».

يأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد قرار البنك المركزي في التاسع من مارس تعليق بيع العملات الأجنبية في روسيا حتى التاسع من سبتمبر 2022، مع ذلك، أتيح للروس استبدال العملات الأجنبية بالروبل خلال هذه الفترة.

كما قرر حينها تقييد السحب النقدي من حسابات العملات الأجنبية المفتوحة في البنوك الروسية مطلع مارس في حدود عشرة آلاف دولار أميركي حتى التاسع من سبتمبر، ولا يمكن سحب الباقي إلا بالروبل وفق سعر الصرف المعمول به.

خُفّف هذا الإجراء أيضا الجمعة، إذ أعلن البنك المركزي أن إجراء السحب لم يعد متاحا بالدولار الأميركي فقط، ولكن أيضا باليورو.

وأعلنت القيود الصارمة على التعاملات بالعملات الأجنبية في روسيا مع تراجع قيمة الروبل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل العملات الغربية.

لكن في الأسابيع الأخيرة، عاود الروبل الارتفاع بثبات ووصل الجمعة إلى 71 روبلا للدولار، وهو رقم قياسي منذ خريف 2021، و77 روبلا لليورو في أعلى مستوى منذ يونيو 2020.

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