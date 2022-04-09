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«إس آند بي» تعلن أن روسيا في تخلف انتقائي عن سداد مدفوعاتها بالعملات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 03:19 مساء
«إس آند بي» تعلن أن روسيا في تخلف انتقائي عن سداد مدفوعاتها بالعملات الأجنبية
الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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خفضت وكالة التصنيف المالي «إس آند بي غلوبال رايتينغز»، اليوم السبت، تصنيف روسيا بالنسبة لمدفوعات العملات الأجنبية، إلى مستوى «التخلف عن السداد الانتقائي»، بعد أن سددت موسكو بالروبل ديونًا بالدولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وانخفض تصنيف الوكالة بالنسبة للمدفوعات بالعملات الأجنبية مثل الدولار إلى «اس دي» (SD)، بينما بقي التصنيف عند «سي سي» (CC) للمدفوعات بالروبل، بحسب بيان صحفي صادر عن الوكالة، التي أعلنت أيضًا وقف تصنيفاتها لروسيا فورًا، وفقًا لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة فرانس برس.

ولا يوجد سوى درجة واحدة أقل من «اس دي» (SD) على مقياس الوكالة وهي الدرجة «دي» (D)، للتخلف عن السداد.

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وقالت «إس آند بي»، «لا نعتقد أن المستثمرين سيكونون قادرين على تحويل مدفوعات الروبل هذه إلى دولارات معادلة للمبالغ المستحقة في الأصل، أو أن الحكومة ستحول هذه المدفوعات خلال فترة السماح البالغة 30 يومًا».

وترجح الوكالة تشديد العقوبات ضد روسيا في الأسابيع المقبلة، ما «يعوق رغبة روسيا وقدراتها الفنية باحترام شروط وأحكام التزاماتها تجاه المدينين الأجانب».

ومثل جميع الدول، تقترض روسيا الأموال على شكل سندات، غالبًا بالدولار، ويجب عليها دفع الفوائد بانتظام وتسديد رأس المال.

وتُعتبر الدولة متخلفة عن السداد عندما تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدائنيها، الذين قد يكونون دولًا أو مؤسسات مالية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي)، أو مستثمرين في الأسواق المالية، ويُعتبر التخلف جزئيًا عندما لا تسدد الدولة جزءًا من التزاماتها.

روسيا تتجنب خطر التخلف عن السداد
وتجنبت روسيا لعدة أسابيع، خطر التخلف عن السداد، إذ سمحت وزارة الخزانة الأميركية باستخدام العملات الأجنبية التي تملكها موسكو في الخارج لسداد الديون الخارجية، في مارس، ودفعت روسيا أجزاءً من الفوائد بهذه الطريقة، مظهرةً استعدادها وقدرتها على السداد.

لكن منذ الإثنين، لم تعد الولايات المتحدة تسمح لروسيا بسداد ديونها بالدولارات الموجودة في البنوك الأميركية، ونتيجة لذلك، قام «جي بي مورغان»، وهو بمثابة بنك مراسل بمنع السداد، ثم أعلنت وزارة المالية الروسية الأربعاء، أنها سددت بالروبل قرابة 650 مليون دولار مستحقة في 4 إبريل.

وتعمل وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث «إس آند بي» و«فيتش» و«موديز» كحكام لإعلان تخلف دولة عن السداد، لكن تخلت كل من «فيتش» و«موديز» عن تقييم ديون الدولة والشركات الروسية، في إطار العقوبات المفروضة على موسكو، وكان من المفترض أن توقف «إس آند بي غلوبال رايتيغنز» التصنيف بحلول 15 إبريل، لكنها أعلنت أخيرًا السبت أنها ستتوقف عن القيام بذلك على الفور.

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