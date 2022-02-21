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كيري يدعو من مصر لانضمام «مزيد الدول» لمكافحة التغير المناخي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 04:56 مساء
كيري يدعو من مصر لانضمام «مزيد الدول» لمكافحة التغير المناخي
المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري ووزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة. (أ ف ب)
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دعا المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، إثر لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة الإثنين، إلى مشاركة مزيد الدول في مكافحة التغير المناخي، قبل أشهر من استضافة مصر مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27» في نوفمبر المقبل.

وقال كيري، خلال إحاطة صحفية مشتركة مع شكري في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، «لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في (مؤتمر كوب 26 الذي عُقد في) غلاسكو، ونجحنا في انضمام 65% من المؤسسات الاقتصادية العالمية إلى خطط الحفاظ والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية». وأضاف: «نحن الآن بحاجة إلى إشراك مزيد الدول»، وفق «فرانس برس».

 خفض الانبعاثات بنحو 50% بحلول 2030 
في مواجهة التغيرات المناخية والحاجة إلى خفض الانبعاثات بنحو 50% بحلول العام 2030 حتى يبقى الاحترار تحت عتبة + 1.5 درجة مئوية، تعهد قادة العالم في قمة المناخ «كوب 26» في غلاسكو في نوفمبر بتسريع وتيرة مكافحة الاحترار المناخي.

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وعلق وقتها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بأن ذلك «لا يكفي» لدرء «كارثة المناخ التي تستمر في تهديد» الكوكب، داعيًا إلى التخلص من استخدام الفحم. وتابع كيري: «نتحدث عن تهديد لكوكبنا يجبرنا على التفكير في كيفية إدارته (..) وما يحدث يحدث بسبب البشر، أو الخيارات التي نتخذها أو لا نتخذها». 

مصر تسعى إلى توفير 42% من الكهرباء 
من جهته، أكد شكري «استمرار مصر في بذل كافة الجهود لرفع طموح عمل المناخ الدولي على كافة المستويات». وتسعى مصر إلى توفير 42% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول العام 2035. وقال شكري: «اتفقنا على الخطوات القادمة واستمرار التنسيق المصري-الأميركي حول الموضوعات ذات الأولوية على جدول أعمال المؤتمر».

ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 27» بمنتجع شرم الشيخ السياحي المطل على البحر الأحمر في نوفمبر من العام الجاري.

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