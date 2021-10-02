كيري: اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2022

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 03:17 مساء
المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري متحدثا في لندن. 20 يوليو 2021.(أ ف ب)

قال مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ جون كيري، السبت، إن مصر قد تم اختيارها بالفعل لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل.

وفي كل عام، يتولى بلد يمثل منطقة مختلفة من العالم رئاسة المؤتمر ويتم استضافة الاجتماع في ذلك البلد. وفي الشهر الماضي أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسميًا اهتمام بلاده باستضافة القمة، بحسب «رويترز».

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وتعُقد قمة هذا العام في جلاسجو بإسكتلندا في نوفمبر المقبل. وحض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع شهر أغسطس الماضي، على التوصل الى اتفاق «يستجيب للحال الطارئة» في مؤتمر غلاسكو «كوب 26» المرتقب، وذلك بعد نشر تقرير جديد يثير القلق أعده خبراء في المناخ في الأمم المتحدة.

وأضاف ماكرون في تغريدة قبل أشهر قليلة من المؤتمر الدولي حول المناخ في مدينة غلاسكو أن «زمن الاستياء بات وراءنا. اتفاق باريس، حياد الكربون على الصعيد الأوروبي. قانون المناخ. فرنسا ستبقى إلى جانب مَن يتحركون».

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