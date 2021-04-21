اتفاق أوروبي يهدف إلى خفض انبعاثات الكربون «55% على الأقل» بحلول 2030

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. (أرشيفية: الإنترنت)

اتفق النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على تبني هدف خفض صافٍ «بنسبة 55% على الأقل» لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بحلول 2030 عما كان عليه في 1990، حسبما أعلنت المفوضية وبرلمانيون أوروبيون.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المفوضية وبرلمانيون أوروبيون قولهم إن هذا الاتفاق شكل محور مفاوضات شاقة بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، التي كانت قد اتفقت على خفض بنسبة 55% في نوفمبر من جهة، والبرلمان الأوروبي الذي دعا إلى خفض لا يقل عن 60% من جهة أخرى.

يأتي هذا الاتفاق بشأن هدف للاتحاد الأوروبي، الذي سيتم إدراجه رسميًّا في «قانون للمناخ» يجري إعداده، عشية قمة المناخ التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن ويفترض أن تعلن واشنطن خلالها هدفها المعدل بدقة للعام 2030.

ورحب بهذا الإعلان نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس المكلف بـ«الميثاق الأخضر، وقال: «إنها لحظة تاريخية للاتحاد الأوروبي»، مؤكدًا أن «الاتفاق يعزز مكانتنا في العالم كقائد في مكافحة أزمة المناخ».

من جانبه أشاد وزير البيئة البرتغالي جواو بيدرو ماتوس فرنانديز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة معتبرًا أنها «إشارة قوية للعالم بأسره».

وكانت المحادثات بين الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي المتوقفة منذ أشهر، استؤنفت في وقت مبكر من بعد ظهر الثلاثاء، واستمرت حتى الساعة الخامسة من الأربعاء، أي أن المفاوضات استمرت 14 ساعة.