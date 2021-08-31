جون كيري يعود إلى الصين ويزور اليابان للإعداد لمؤتمر المناخ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 03:29 مساء
المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري متحدثا في لندن. 20 يوليو 2021.(أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، أن المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري سيزور اليابان والصين اعتبارًا من الثلاثاء لمناقشة «الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ»، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن جون كيري الذي زار الصين في أبريل  سيذهب هذه المرة إلى تيانجين لـ«مواصلة المناقشات حول الجوانب الرئيسية لأزمة المناخ»، وبعد زيارته لشنغهاي منتصف أبريل، تعهَّد البلدان في بيان مشترك بـ«التعاون لمواجهة أزمة المناخ»، لكن بكين قالت في نهاية يوليو إن هذا التعاون سيعتمد على «الصحة العامة الجيدة» للعلاقات الثنائية. 

وخلال رحلته الآسيوية التي تنتهي الجمعة، سيلتقي جون كيري نظراءه الدوليين في طوكيو، حسب وزارة الخارجية التي لم تذكر من هم لـ«التعاون في جهود مواجهة تغير المناخ».

وتهدف جولة المبعوث الأميركي إلى آسيا إلى «تعزيز جهود الولايات المتحدة الثنائية والمتعددة الأطراف لرفع الطموحات المناخية» قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) المقرر عقده في غلاسكو في أسكتلندا في نوفمبر. 

ونشر خبراء المناخ التابعون للأمم المتحدة تقريرًا مخيفًا في بداية أغسطس توقعوا فيه أن يبلغ ارتفاع حرارة الكوكب عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة «في بداية 2030»، أي قبل «عشر سنوات» من التقديرات السابقة. 

وقال الخبراء إن البشر مسؤولون «بلا نقاش» عن تغير المناخ وليس لديهم خيار سوى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير إذا كانوا يريدون الحد من الضرر.

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