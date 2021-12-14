بؤرة وبائية في الصين تعطل محركا اقتصاديا وتهدد سلاسل التوريد العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 03:48 مساء
عنصر في فرق صحية يرش مادة معقمة في منطقة سكنية تخضع لقيود في نانجينغ شرق الصين. (أ ف ب)

أدت بؤرة وبائية في ولاية شيجيانغ (شرق)، أحد محركات الاقتصاد الصيني، إلى إغلاق مصانع، الأمر الذي يهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية.

وتقع مقاطعة شيجيانغ الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 64.6 مليون نسمة جنوب شنغهاي. وتُعد رابع اقتصاد في البلد؛ إذ تمثل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وهي تعتبر مركزًا صناعيًا وتعتمد على التصدير، وفق «فرانس برس».

 السلطات المحلية تفرض إغلاق العديد من المواقع الصناعية
وفرضت السلطات المحلية إغلاق العديد من المواقع الصناعية بعد رصد إصابات جديدة بـ«كوفيد-19» الأسبوع الماضي.  وتسبَّبت هذه البلبلة في انخفاض أسعار النفط العالمية الإثنين وسط مخاوف تعم السوق من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأصدرت منطقة شينهاي في مدينة نينغبو الساحلية مرسومًا بوقف العمل في جميع الشركات باستثناء تلك الأساسية للحياة اليومية وسط تدابير لمكافحة تفشي الوباء. وسمحت لمصانع البتروكيماويات بمتابعة عملها شرط أن تخفّف من إنتاجها. في مدينة شاوشينغ المجاورة، أمرت منطقة شانغيو جميع الشركات بالإغلاق الخميس.

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وفي هانغتشو عاصمة الولاية، أعلنت عدة شركات مدرجة في بورصة شنغهاي تعليق إنتاجها من خلال بيانات أرسلتها إلى البورصة. وأُلغيت مئات الرحلات ذهابًا وإيابًا في مطار هانغتشو. وقال الخبير الاقتصادي تساوبينغ شينغ «سيؤثر إغلاق المصانع في شيجيانغ على سلاسل التوريد في عدة قطاعات، لا سيما قطاع المنسوجات والألياف».

مكافحة الموجة الوبائية الجديدة تستغرق أربعين يومًا
واعتبر أن مكافحة الموجة الوبائية الجديدة قد تستغرق أربعين يومًا، ما يعني أن حركة الإنتاج لن تُستأنف قبل رأس السنة الصينية أي في الأول من فبراير. 

وتمكَّنت الصين التي ظهر فيها «كوفيد-19» للمرة الأولى منذ سنتين من كبح تفشي الوباء إلى حد كبير اعتبارًا من ربيع 2020 من خلال اعتمادها تدابير احتواء جذرية. إلا أن بؤرًا وبائية جديدة تظهر بانتظام.

وسجَّلت شيجيانغ أكثر من 200 إصابة بـ«كوفيد-19» منذ أسبوع، بعد أن كانت بمنأى عن «كوفيد-19» منذ مطلع العام. وفي مدينة تيانجين الشمالية القريبة من بكين، سُجّلت الإثنين أول إصابة بالمتحور أوميكرون.

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