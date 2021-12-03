بكين تستدعي مؤسس «إيفرغراند» بعد تأكيدها ضعف مواردها

مبنى مركز ايفرغراند في شانغهاي، 24 سبتمبر 2021، (ا ف ب)

استدعت الحكومة الصينية مؤسس شركة العقارات العملاقة المثقلة بالديون «إيفرغراند» بعد أن أشارت الأخيرة اليوم الجمعة، إلى أنها لا تستطيع «ضمان» أن لديها موارد كافية للوفاء بالتزاماتها المالية.

وقدمت «إيفرغراند» مستندات في بورصة هونغ كونغ مساء الجمعة أوردت فيها أنه «لا يوجد ضمان بأن المجموعة لديها أموال كافية لمواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت السلطات المحلية في غوانغدونغ في بيان أنها استدعت «على الفور شو جيانين... واتفق على إرسال فرقة عمل إلى شركة إيفرغراند ريل إيستايت غروب للإشراف على إدارة مخاطر الشركة».

وفي بيان آخر صدر الجمعة، قالت «إيفرغراند» إنها تدرس حلولا مختلفة «بينها، على سبيل المثال لا الحصر، تجديد وتمديد القروض وعمليات التصرف في الأصول».

وأضافت المجموعة أن عليها أن تدفع الثلاثاء أحد إصدارات سنداتها بقيمة 400 مليون دولار، وعدم الوفاء بهذا الالتزام من شأنه أن يضع الشركة في حالة تخلف عن السداد، ما سيؤدي إلى التخلف عن سداد ديون أخرى.

و«إيفرغراند» التي تقدر ديونها بنحو 260 مليار يورو، واحدة من أكبر الشركات العقارية في الصين، وتوظف 200 ألف شخص، ونشاطها يولد 3,8 ملايين وظيفة في البلاد، حسب الشركة، لكن المجموعة التي تخنقها ديونها الضخمة، تواجه صعوبات منذ عدة أشهر للوفاء بمدفوعات الفوائد وتسليم الشقق.

ويتابع المراقبون وضع المجموعة بقلق منذ أشهر لأن انهيارها المحتمل قد يعوق نمو العملاق الآسيوي. تجنبت «إيفرغراند» العديد من حالات التخلف عن الدفع في أكتوبر الماضي، من خلال سداد مدفوعات الفائدة في اللحظة الأخيرة لحاملي السندات في الخارج، لكن المجموعة تحاول منذ عدة أشهر بيع أصول لتجاوز صعوباتها.