شركة «صنشاين 100» الصينية تتخلف عن سداد سندات بقيمة 179 مليون دولار

مجمع سكني طورته «إيفرغراند» في بكين. 25 أكتوبر 2021.(أ ف ب)

أعلنت شركة «صنشاين 100» الصينية للتطوير العقاري، اليوم الإثنين، أنها تخلّفت عن سداد سندات رئيسية مستحقة، مشيرة إلى مشاكل في السيولة في ظل حملة السلطات ضد القطاع المثقل بالديون، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتراجع قطاع العقارات الصيني، الذي يعد محرّكا رئيسيًا للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الشهور الأخيرة بعدما شددت بكين قوانين تملّك العقارات وشنّت هجومًا تنظيميًا على المضاربات.

وتسبّبت الخطوات بصعوبات بالنسبة لعدد من كبرى شركات التطوير العقاري، لا سيما «إيفرغراند»، ثاني أكبر مجموعات التطوير العقاري في البلاد والتي أثقلت بديون بمليارات الدولارات.

والإثنين، أعلنت شركة «صنشاين 100 تشاينا هولدنغز»، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، أنها تخلّفت عن مهلة الأحد لدفع مبالغ أصلية وفوائد بقيمة 179 مليون دولار لقاء سند بنسبة 10,5%.

وجاء التخلف عن السداد نتيجة «مشاكل في السيولة ناجمة عن التداعيات المعاكسة لعدد من العوامل بما فيها بيئة الاقتصاد الكلي وقطاع العقارات»، وفق ما ذكرت الشركة في مذكرة للبورصة، وواجهت «صنشاين 100» صعوبات متكررة في سداد ديونها هذا العام وتخلّفت عن سداد سندات في أغسطس، وتفيد بيانات جمعتها «بلومبرغ» بأن الشركة مديونة بمبلغ نقدي قدره 385 مليون دولار.

ونجحت «إيفرغراند» الغارقة بديون قدرها 300 مليار دولار في تجنّب التخلف عن السداد حتى الآن، لكن لديها كوبونات سندات بالدولار تبلغ قيمتها الإجمالية 82,5 مليون دولار ينبغي عليها تسديدها الاثنين، لدى انقضاء فترة سماح مدتها 30 يوما، بحسب «بلومبرغ».

والجمعة، استدعى مسؤولون مؤسس «إيفرغراند» شو جيايين بعدما نشرت الشركة بيانا حذّرت فيه من أن أموالها قد لا تكفي لـ«مواصلة الإيفاء بالتزاماتها المالية»، وأفادت حكومة مقاطعة غواندونغ في وقت لاحق أنها سترسل فريق عمل إلى «إيفرغراند» لـ«الإشراف على وتشجيع إدارة مخاطر الشركات»، وتراجعت أسهم المجموعة العقارية العملاقة أكثر من 12% مع بدء التداول صباح الإثنين.

وأعلنت مجموعة «كايسا» المنافسة الأسبوع الماضي أنها فشلت في محاولة لتبادل الديون كانت لتساعدها على شراء الوقت لتسديد بعض سنداتها.