واشنطن تتعهد بدعم الإصلاحات في اليمن بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 09:16 مساء
البنك المركزي اليمني. (الإنترنت)

تعهدت القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثي ويستلي، الأربعاء، بدعم الولايات المتحدة لإصلاحات شاملة في اليمن ‏الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة وانهيارًا قياسيًّا غير مسبوق للعملة المحلية، وسط حرب دامية مستمرة منذ سبع سنوات.

وقال بيان نشرته السفارة الأميركية على «تويتر» إن كاثي ناقشت مع محافظ البنك المركزي اليمني المعين حديثًا، أحمد غالب، الحاجة إلى استمرار التعاون الدولي القوي والإعانات المالية للمساعدة في دعم الاقتصاد اليمني، وفق «رويترز».

إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني 
وهذا أول موقف دولي معلن داعم لقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء الإثنين، بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، الذي شمل تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك.

وأثار قرار تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي ارتياحًا في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية في اليمن، لما يمتلكه المحافظ الجديد من كفاءة وخبرة اقتصادية، فضلًا عن علاقات دولية واسعة.

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كما انعكس القرار إيجابيًّا على قيمة الريال اليمني الذي استعاد بعض قيمته أمام الدولار في سوق الصرف بمدينة عدن بجنوب البلاد لترتفع إلى 1290 ريالاً للدولار الواحد للشراء و1360 ريالاً للبيع وفقًا لمتعاملين وصرافين بعدن مساء الأربعاء.

كانت قيمة العملة شهدت أخيرًا موجة هبوط حاد لم يسبق لها مثيل دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، وسط تصاعد تحذيرات من وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.

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