التحالف العسكري باليمن يستهدف موقعا للحرس الثوري الإيراني في صنعاء

قوات تابعة للتحالف العسكري في اليمن. (الإنترنت)

نقل التلفزيون السعودي الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن القول إنه شنَّ ضربات جوية على أهداف عسكرية «مشروعة» للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء من بينها موقع «سري» تابع لخبراء في الحرس الثوري الإيراني.

وحثّ التحالف المدنيين على عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يُحتمل أن تكون مستهدفة، بحسب «رويترز».

ثلاث ضربات جوية تستهدف مطار صنعاء

وقالت قناة «المسيرة» التابعة لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إن ثلاث ضربات جوية شنّها التحالف بقيادة السعودية استهدفت مطار صنعاء، فيما استهدفت ضربة رابعة حديقة. وهذه واحدة من عدة هجمات شنّها التحالف هذا الشهر على العاصمة صنعاء المكتظة بالسكان.

وشنّ الحوثيون مرارًا هجمات عابرة للحدود على المملكة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ منذ تدخل التحالف في اليمن في مارس 2015 بعد أن طردت جماعة الحوثي الحكومة المدعومة من السعودية من العاصمة.

- التحالف العسكري باليمن يعلن مقتل 145 مسلحا حوثيا بغارات قرب مأرب

- التحالف العسكري في اليمن يعلن مقتل 110 مسلحين حوثيين بغارات حول مأرب

ويُنظر للصراع إلى حد كبير على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. ويكثف الحوثيون هجومهم للسيطرة على مأرب، وهي آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليًا في شمال اليمن، كما يكثفون هجماتهم في مناطق أخرى في البلاد.