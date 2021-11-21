برنامج الأغذية العالمي: أزمة الجوع تهدد ملايين العائلات في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 11:00 مساء
طفلة يمنية تجلس بجوار موقود طعام وسط أزمة جوع حادة. (الإنترنت)

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، إن أزمة الجوع في اليمن ازدادت لدى شرائح واسعة من المجتمع المحلي، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالميًا والغلاء الناجم عن تدهور أسعار صرف العملة.

وذكر مكتب البرنامج في اليمن في بيان على «تويتر» أن «أزمة اليمن التي طال أمدها مدمرة لملايين العائلات.. أسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع، (هذا) يؤدي إلى ازدياد الجوع»، وفق «رويترز».

 برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 802 مليون دولار
كان المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، قال في 8 نوفمبر إن أكثر من نصف سكان اليمن (16.2 مليون) يواجهون خطر الجوع الحاد مع استمرار الصراع الدامي المستمر في هذا البلد منذ نحو سبعة أعوام.

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وقال بيزلي في بيان إن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 802 مليون دولار للحفاظ على مستوى المساعدات التي يقدمها خلال الستة الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن النصف الأول من العام 2022 سيكون «قاسيا» على اليمن الذي يقف على شفا مجاعة بسبب الحرب الدائرة بين تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

زيادات حادة في الأسعار وسط عجز الكثير 
وتشير أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 20 مليون شخص، أي ما يعادل ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليونًا، يحتاجون إلى المساعدات. وتخطى سعر الدولار 1530 ريال هذا الشهر في أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها ومنذ بدء الحرب في البلاد.

وتسبب تدهور العملة في زيادات حادة في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية. وحذر البنك الدولي من اتساع رقعة المجاعة في اليمن، مع استمرار القتال في هذا البلد.

وذكر البنك الدولي في تقرير أصدره في الآونة الأخيرة عن الأمن الغذائي في اليمن أن ارتفاع الأسعار عالميًا إلى جانب الزيادة في معدلات التضخم والانخفاض الكبير في سعر العملة المحلية وزيادة تكلفة نقل السلع كان السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الغذاء في اليمن.

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