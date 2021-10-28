الأردن يبدأ العام المقبل تزويد لبنان بالكهرباء عبر سورية

وزراء الطاقة في الأردن وسورية ولبنان خلال اجتماعهم في عمان في 28 أكتوبر 2021 (فرانس برس)

أعلن وزراء الطاقة لكل من لبنان والأردن وسورية، الخميس، الاتفاق على «صيغة نهائية» تقوم بموجبها الأردن بتزويد لبنان بالكهرباء عبر سورية ابتداءً من العام المقبل.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع مع نظيريه السوري واللبناني في عمان إنه «تم التوصل إلى الصيغة النهائية لعقد تبادل الطاقة الكهربائية الذي من خلاله سيتم تزويد لبنان باحتياجاته».

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وأضاف أن «هناك قضايا فنية لا بد من العمل عليها في الشبكات لتكون جاهزة، أشقاؤنا في سورية أكدوا أن العمل جار على هذا الموضوع، ويتم الانتهاء منه نهاية هذا العام»، مؤكدًا أنه «مع بداية العام المقبل تنتهي أعمال الصيانة (في الجانب السوري) وتكون الشبكة جاهزة».

كمية الكهرباء المتفق عليها

وأوضح أن الصيغة التي اتفق عليها الخميس تتضمن «كمية الكهرباء التي يمكن أن تمر عبر الشبكة الكهربائية السورية إلى لبنان ونتكلم عن (150 ميغاواط) من منتصف الليل إلى السادسة صباحا، ومن السادسة صباحا إلى منتصف الليل حوالي (250 ميغاواط)».

من جهته، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل: «بدأنا بإعادة تأهيل خط الكهرباء الرابط بين سورية والأردن بتكلفة 5.5 ملايين دولار». وأضاف أنه «بنهاية هذا العام إن شاء الله ستكون الشبكة الكهربائية جاهزة».

ويشهد لبنان منذ نحو عامين انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق شلّ قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود. وانعكس شحّ المحروقات على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

من جهته، قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال المؤتمر الصحفي إنه «بعد مباحثات بناءة توصلنا إلى صيغة ملائمة كثيرا للبنان للاستدامة البيئية والمالية لقطاع الطاقة».

شروط معززة

وأضاف أن الصيغة تضمنت «شروطًا معززة جدًا لقطاع الكهرباء لدينا سواء من حيث كلفة الإنتاج أو من حيث كلفة الكهرباء أو كلفة نقلها عبر الأراضي السورية». وعبر عن شكره لسورية والأردن «لهذا الموقف المميز»، مؤكدًا أن المشروع «مغطى عبر قرض من البنك الدولي».

وكان وزراء طاقة الأردن وسورية ولبنان اتفقوا في ختام اجتماع عُقد في عمان في 6 أكتوبر على خارطة طريق لتزويد المملكة للبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بالكهرباء مرورًا عبر الأراضي السورية. كما جرى الاتفاق في اجتماع عُقد في عمان في 8 من الشهر الماضي وضم أيضا وزير الطاقة المصري على خارطة طريق لنقل الغاز المصري برًا إلى لبنان عبر الأردن وسورية.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في 19 أغسطس أنها أُبلغت بموافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز مرورًا بسورية، ما يعني استثناء لبنان من عقوبات تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية مع سورية.