«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

شعار عملة البيتكوين. (أرشيفية: الإنترنت)

بلغت عملة «البيتكوين» أعلى مستوياتها في ستة أشهر وصارت على مقربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الثلاثاء.

ولقيت العملة الرقمية الدعم من تقارير أفادت بأنه تم إنشاء صندوق لتداول عقود «البيتكوين» الآجلة في الولايات المتحدة، بحسب «بلومبرغ».

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وارتفعت عملة «البيتكوين»، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، 1.5 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية، إلى 62991 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ الذروة القياسية البالغة 64895 دولارًا المسجلة في أبريل 2021.

وقال محللون للعملات المشفرة في أركين ريسيرش إن عقود البيتكوين الآجلة ارتفعت اليوم، وكانت في أحدث التعاملات عند 62690 دولارًا، وقد ترتفع الأسعار الفورية إذا استمر التدفق النقدي.