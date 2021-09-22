بايدن يرفض الالتزام بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا

بايدن وبوريس في البيت الأبيض، 21 سبتمبر 2021، (ا ف ب)

رفض الرئيس الأميركي جو بايدن الالتزام بإبرام اتفاقية للتجارة الحرّة مع المملكة المتّحدة، موضحا أنّ «المحادثات تتواصل» بهذا الشأن بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في البيت الأبيض، حيث رد على سؤال صحفي بشأن الأمر، قائلا: «سيتعيّن علينا العمل عليها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وخلال لقائه جونسون وجّه بايدن تحذيرا شديد اللهجة إلى ضيفه، مؤكّدا له أنّه «لا يرغب على الإطلاق» في رؤية «الحدود الأيرلندية تتغيّر» بسبب خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، ولفت إلى أنّ هذا الأمر والتوصّل لاتفاقية تجارية بين البلدين «موضوعان مختلفان».

والأسبوع الماضي، ربطت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي بوضوح احترام اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية، التي تنص على حدود مفتوحة مع جمهورية أيرلندا، بأيّ مفاوضات تجارية مع لندن.

وتجري الحكومة البريطانية حاليا مفاوضات مع بروكسل حول العلاقة التي ستربط المملكة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

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من جهته رحّب جونسون بـ«التقدّم الأخير» في العلاقة بين لندن وواشنطن، واصفا رفع القيود المفروضة على المسافرين الأجانب الراغبين بدخول الولايات المتحدة بأنه «رائع»، كذلك، أشاد جونسون بالاتفاقية الاستراتيجية التي أبرمت مؤخّرا بين بلاده والولايات المتحدة وأستراليا.