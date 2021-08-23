«بتكوين» فوق 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ 3 أشهر

شعار العملة الافتراضية بيتكوين، (أرشيفية: ا ف ب)

ارتفع سعر عملة «بتكوين» إلى أكثر من 50 ألف دولار، اليوم الإثنين، للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، فيما عاد المستثمرون إلى شراء العملة المشفرة.

وقفز سعر «بتكوين» نحو 2% ليصل إلى 50 ألفا و249 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو، عندما بدأ سعرها يتراجع بسبب مجموعة من العوامل بما فيها حملة الصين الهادفة إلى تنظيم سوق العملات المشفرة وقرار رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك بالتوقف عن قبولها بسبب مخاوف بشأن التأثير البيئي لعمليات التعدين، حسب وكالة «فرانس برس».

منذ ذلك الحين، أعرب ماسك عن دعمه لعملة البتكوين، في حين أبدى الكثير من المستثمرين البارزين الآخرين وبينهم مؤسس تويتر جاك دورسي، عن اهتمامهم أيضا.

وارتفع سعرها الآن بأكثر من 70% من أدنى مستوياتها في ستة أشهر، أقل من 29 ألف دولار، التي سجّلتها في يونيو، فيما تتزايد التكهنات بأن سعرها قد يصل إلى 100 ألف دولار، وما زالت «بتكوين» بعيدة جدا عن السعر القياسي الذي بلغ 64 ألفا و870 دولارا في أبريل.