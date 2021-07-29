«فيسبوك» تضاعف أرباحها في الفصل الثاني لكن تتوقع تباطؤ نموها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 09:19 صباحا
شعار فيسبوك، 25 مارس 2020، (ا ف ب)

أعلنت مجموعة «فيسبوك» تضاعف أرباحها في الفصل الثاني من العام الجاري، بدفع من الإيرادات الكبيرة للإعلانات الرقمية؛ لكنّها توقّعت أن يشهد نموها تباطؤًا في الأشهر المقبلة.

وحذرت المجموعة في بيان اليوم الخميس، من أن نموها «سيتباطأ قليلًا» في النصف الثاني من العام الجاري، لاسيما بسبب قواعد الإعلان الجديدة لمجموعة «آبل»، وخسارة سهمها بين 3 و4% بعد إغلاق بورصة وول ستريت، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت المنصة أن «النمو في أرباح الإعلانات في الربع الثاني غذته زيادة نسبتها 47% في متوسط سعر الإعلان وزيادة بنسبة 6% في عدد الإعلانات التي بُثت».

وأكدت أن هذا الاتجاه سيستمر لبقية العام؛ لكن «فيسبوك» تتوقع تباطؤًا مرتبطًا خصوصًا بـ«تغييرات تنظيمية وتقنية».

وفي 30 يونيو، كان نحو 3.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يتابعون بشكل دائم واحدة على الأقل من الشبكات وتطبيقات المراسلات الأربعة للمجموعة «ميسنجر وواتساب وانستغرام وفيسبوك»، ويشكل ذلك زيادة نسبتها 12% عن العام الماضي مع تجدد الاهتمام بهذه التطبيقات بسبب القيود الصحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قيس سعيد: سرقة 13.5 مليار دينار تونسي من المال العام
عربى
بالصور.. هدوء بشوارع طرابلس في ثاني أيام حظر التجول
ليبيا
الكويت تسجل طقس شديد الحرارة وصل لـ50 درجة مئوية.. ورقم قياسي في مؤشر الأحمال ...
عربى
اختتام مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
حارس المنتخب الوطني يدخل مرحلة حرجة بعد إصابته بالملاريا
رياضة محلية
تونس تترقب خارطة طريق المرحلة المقبلة بعد إجراءات قيس سعيّد
عربى
(فيديو) انتهاء مواجهة الاتحاد المصراتي ضد أبوسليم في الدوري الممتاز
رياضة محلية
سجن موظف بالاستخبارات الأميركية سرّب معلومات عن برنامج اغتيالات بطائرات مسيرة
دولى
مسؤول أميركي بارز يكشف موقف واشنطن بشأن دور حفتر في مستقبل ليبيا
ليبيا
ضبط 11 ألف قرص مخدر و2 كيلو حشيش في مداهمة أمنية بمنطقة الوحيشي
ليبيا
الوسط الرياضي الليبي يودع الصحفي بشير البوسيفي
رياضة محلية
وزارة الداخلية تعلن مقتل شخص بعد إلقائه قنبلة يدوية بنقطة تفتيش في صبراتة
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وظائف متعددة لمقبس ولاعة السجائر عليك معرفتها