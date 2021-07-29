«فيسبوك» تضاعف أرباحها في الفصل الثاني لكن تتوقع تباطؤ نموها

شعار فيسبوك، 25 مارس 2020، (ا ف ب)

أعلنت مجموعة «فيسبوك» تضاعف أرباحها في الفصل الثاني من العام الجاري، بدفع من الإيرادات الكبيرة للإعلانات الرقمية؛ لكنّها توقّعت أن يشهد نموها تباطؤًا في الأشهر المقبلة.

وحذرت المجموعة في بيان اليوم الخميس، من أن نموها «سيتباطأ قليلًا» في النصف الثاني من العام الجاري، لاسيما بسبب قواعد الإعلان الجديدة لمجموعة «آبل»، وخسارة سهمها بين 3 و4% بعد إغلاق بورصة وول ستريت، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت المنصة أن «النمو في أرباح الإعلانات في الربع الثاني غذته زيادة نسبتها 47% في متوسط سعر الإعلان وزيادة بنسبة 6% في عدد الإعلانات التي بُثت».

وأكدت أن هذا الاتجاه سيستمر لبقية العام؛ لكن «فيسبوك» تتوقع تباطؤًا مرتبطًا خصوصًا بـ«تغييرات تنظيمية وتقنية».

وفي 30 يونيو، كان نحو 3.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يتابعون بشكل دائم واحدة على الأقل من الشبكات وتطبيقات المراسلات الأربعة للمجموعة «ميسنجر وواتساب وانستغرام وفيسبوك»، ويشكل ذلك زيادة نسبتها 12% عن العام الماضي مع تجدد الاهتمام بهذه التطبيقات بسبب القيود الصحية.