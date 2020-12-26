ارتفاع واردات الصين من النفط الأميركي إلى مستوى قياسي

لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (فرانس برس)

كشفت بيانات جمركية، الجمعة، أن واردات الصين من النفط الخام من الولايات المتحدة ارتفعت 13 ضعفًا في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، إلى ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، إذ سرعت الشركات وتيرة مشتريات الطاقة المنصوص عليها بموجب اتفاق تجاري مع واشنطن.

وأوضحت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين من النفط الأميركي بلغت 3.61 مليون طن أو ما يعادل 878 ألفًا و839 برميلًا يوميًّا ارتفاعًا من 0.26 مليون طن في نوفمبر من العام الماضي ومقابل 1.625 مليون طن في أكتوبر، حسب شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

ويأتي المستوى المسجل في نوفمبر مقارنة مع المستوى القياسي في سبتمبر، البالغ 3.9 مليون طن.

كما استعادت السعودية مكانتها كأكبر مورد للصين، مع ارتفاع الشحنات من المملكة 43% مقارنة مع أكتوبر إلى 8.48 مليون طن أو ما يعادل 2.06 مليون برميل يوميًّا، إذ خفض أكبر منتج في «أوبك» الأسعار إلى العملاء الآسيويين لتعزيز حصته السوقية.



وزادت الواردات من المملكة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2.2% على أساس سنوي إلى 77.98 مليون طن.



وتكشف البيانات أن روسيا التي تحل في المركز الثاني وردت 6.1 مليون طن، أو ما يعادل 1.48 مليون برميل يوميًّا، مقارنة مع 1.56 مليون برميل يوميًّا في أكتوبر.



وشحن العراق الذي يحتل المركز الثالث بين الموردين 5.098 مليون طن من النفط إلى الصين أو ما يعادل 1.24 مليون برميل يوميًّا، فيما بلغ إجمالي الكمية في أول أحد عشر شهرًا من العام 56.94 مليون طن، بزيادة نحو 21 بالمئة فوق مستوى الفترة ذاتها قبل عام؛ فيما لم تتلقَ الصين أي نفط من فنزويلا.