إصابة ترامب بفيروس «كورونا» تهوي بـ«وول ستريت»

مبنى بورصة وول ستريت في نيويورك في 23 مارس. (فرانس برس)

هوت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» عند الفتح، اليوم الجمعة، بعد أن أثبتت التحاليل إصابة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بفيروس «كورونا» قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، بحسب «رويترز».

وقالت «رويترز» إن المعنويات تضررت أيضا جراء تحفيز مالي بعيد المنال وتباطؤ في التعافي الاقتصادي المحلي.

وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 280.51 نقطة أو ما يعادل 1.01% إلى 27536.39 نقطة.

وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 41.86 نقطة، أو ما يعادل 1.24% إلى 33389.94 نقطة.

وهبط المؤشر «ناسداك المجمع» 243.98 نقطة، أو ما يعادل 2.15% إلى 11082.53 نقطة.

ترامب يعلن إصابته وزوجته بـ«كورونا»

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس «كورونا المستجد».

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» اليوم الجمعة: «سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور»، حسب وكالة الأنباء «رويترز».