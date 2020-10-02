ترامب يعلن إصابته وزوجته بـ«كورونا»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا في مطار بولاية أوهايو، 29 سبتمبر 2020، (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس «كورونا المستجد».

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» اليوم الجمعة: «سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور»، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وكتبت ميلانيا أيضا عبر «تويتر» أنها وترامب «يخضعان للحجر الصحي بعد الإصابة بكورونا، وهما بخير، وقد أجلت جميع الارتباطات القادمة»، مضيفة: «ابقوا سالمين، وسنعبر تلك المحنة معا».

ونقلت وكالة «سي إن إن» الأميركية عن الطبيب الشخصي لترامب، شون كونلي، أن الرئيس الأميركي سيستطيع القيام بمهامه بغض النظر عن إصابته بالفيروس.

وقال كونلي: «تلقيت تأكيدا مساء الخميس يفيد بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أثبتت إصابتهما بالمرض، وهما يبليان بلاء حسنا في الوقت الحالي، ويخططان للبقاء في البيت الأبيض أثناء تعافيهما»، مضيفا: «أتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون انقطاع أثناء فترة شفائه».