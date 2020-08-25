انخفاض قياسي جديد لليرة التركية أمام الدولار

أوراق من العملة التركية. (أرشيفية: الإنترنت)

هبطت الليرة التركية، الثلاثاء، إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأميركي، مع تعرضها لمزيد من الضغوط على الرغم من مساعي البنك المركزي لتشديد الائتمان، وبينما يتزايد التوتر بين أنقرة وأثينا حول موارد بحرية متنازع عليها.

وتراجعت الليرة أكثر من 0.3% إلى 7.4035 مقابل الدولار بحلول الساعة 1411 بتوقيت غرينتش من 7.38 عند الإغلاق في الجلسة السابقة. والمستوى القياسي المنخفض السابق لليرة أثناء التعاملات كان 7.4 وسجلته في 18 أغسطس، بحسب «رويترز».

الليرة التركية تهبط إلى مستوى متدن تاريخي

وعدل البنك المركزي أدواته للتمويل لزيادة تكاليف الاقتراض رغم إبقائه على سياسته لأسعار الفائدة مستقرة عند 8.25%.

ومما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن احتياطات النقد الأجنبي المستنزفة لدى تركيا وتدخلاتها المكلفة في سوق العملات، تهديد للاتحاد الأوروبي يلوح في الأفق بعقوبات، مع تزايد التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.