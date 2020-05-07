3.2 مليون أميركي ينضمون إلى قوائم العاطلين في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 03:32 مساء
شخص يحمل لافتة تقول: «أبحث عن وظيفة». (تعبيرية: الإنترنت)

شهد عدد المسجلين الجدد لتلقي مخصصات البطالة في الولايات المتحدة تراجعا طفيفا الأسبوع الماضي، ليصل إلى 3.2 مليون طلب، وفق ما أظهرت معطيات رسمية الخميس.

بذلك، ارتفع إجمالي الطلبات المقدمة منذ منتصف مارس، عندما أجبر فيروس «كورونا المستجد» الأنشطة التجارية على غلق أبوابها، إلى 33.5 مليون، بحسب «فرانس برس».

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وسجلت سوق العمل في القطاع الأميركي الخاص انهيارًا في أبريل بسبب إجراءات العزل الهادفة لاحتواء جائحة «كورونا المستجد»، مع خسارة 20 مليونًا و236 وظيفة بحسب الدراسة الشهرية لمجموعة «آي دي بي»، التي نُـشرت الأربعاء.

ولا تعكس الأرقام، التي بدت كارثية، مجمل الخسارة الشهرية لأن الدراسة تتوقف في 12 أبريل، وفق بيان «آي دي بي»، وترتبط الخسائر بكل فئات الشركات ولكن شركات قطاع الخدمات متأثرة بشكل خاص. وكان الخبراء يفترضون خسارة 21.5 مليون وظيفة في أبريل.

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