الصين ستخفض الرسوم على أكثر من 850 سلعة الشهر المقبل

سيدة تصور منتجات في معرض الاستيراد الثاني في شنغهاي، 06 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

أعلنت وزارة المالية الصينية، الإثنين، أن بكين ستخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 850 سلعة، اعتبارًا من يناير المقبل، بينما تواجه السلطات صعوبات في تأمين اللحوم الأساسية.

وتضرر قطاع لحوم الخنازير بحمى الخنازير الأفريقية التي أدت إلى قتل أكثر من مليون منها، حسب إحصاءات رسمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه اللحوم بمقدار الضعف، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت الوزارة في إعلانها أن الرسوم المفروضة على لحوم الخنازير المجمدة ستنخفض من 12 إلى 8%، اعتبارًا من الأول من يناير العام 2020.

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وقالت لجنة التعرفة في مجلس الدولة في بيان إن التغييرات ستسمح بتحفيز «البنية التجارية وتنمية ذات نوعية عالية للاقتصاد»، وستخفض الرسوم على منتجات غذائية أخرى مثل السمك والأجبان وكذلك المواد الصيدلانية وبعض المنتجات الكيميائية.

وأطلقت الصين خطة لإعادة إنتاج لحوم الخنازير بحلول العام 2021، إلى المستوى الذي كان عليه قبل انتشار حمى الخنازير الأفريقية الذي أدى إلى القضاء على نحو 40% من قطعانها.

وكانت وزارة التجارة الصينية ذكرت أن البلاد ستستورد في العام 2019 ضعف ما استوردته من لحوم الخنازير العام الماضي.