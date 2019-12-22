الأسهم الأميركية لأعلى مستوى في 4 أشهر.. وتصريحات ترامب تعزز التفاؤل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

عاودت الأسهم الأميركية تسجيل مستويات إغلاق قياسية مرتفعة، في ظل تفاؤل المستثمرين حيال التقدم صوب إنهاء حرب التجارة بين واشنطن وبكين، وهو ما عززه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأكيده أن «توقيع اتفاق التجارة مع الصين قريب جدا».

وقال ترامب، في ولاية فلوريدا، أمس السبت، إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا «قريبا جدا»، مضيفا: «حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا»، وفق «رويترز».

وحقق المؤشر «ستاندرد اند بورز 500»، في ختام تعاملات الأسبوع، أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل سبتمبر، بعد أن أظهرت البيانات زيادة في إنفاق المستهلكين واستمرار تفاؤل المستثمرين حيال إنهاء حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 77.59 نقطة بما يعادل 0.27% ليصل إلى 28454.55 نقطة، وصعد «ستاندرد اند بورز» 18.82 نقطة أو 0.49% مسجلا 3221.19 نقطة، وزاد المؤشر «ناسداك المجمع» 37.74 نقطة أو 0.42% إلى 8924.96 نقطة، حسب «رويترز».

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أُعلن عن «اتفاق المرحلة واحد»، في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وبموجب الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميريكية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، الأسبوع الماضي، إن الاتفاق سيوقع في أوائل يناير، مضيفا أن الاتفاق ترجم بالفعل ويجري تنقيحه من الناحية الفنية.