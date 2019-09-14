صندوق النقد: الحرب التجارية بين بكين وواشنطن تهدد «النمو» العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 09:48 صباحا
مقر صندوق النقد الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

بينما يستعد صندوق النقد الدولي لإصدار توقعات اقتصادية جديدة الشهر القادم، قال مسؤول بالصندوق إن التوترات التجارية تؤثر على النمو في أرجاء العالم لكن صندوق النقد «بعيد» عن توقع ركود عالمي.

ونقلت «رويترز»، عن المسؤول -دون ذكر اسمه- أمس الجمعة: «التوترات التجارية تؤثر على النمو. لكننا فعلا لا نرى ركودا في التقديرات الأساسية الحالية. أعتقد أننا بعيدون عن ذلك».

وأضاف: «في حين أن نشاط قطاع التصنيع ضعيف إلا أننا نرى أيضا مرونة في قطاع الخدمات كما أن ثقة المستهلكين متماسكة. السؤال هو إلى متى يمكن أن تستمر تلك المرونة.. نحن نراقب بعناية كل المؤشرات».

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وقال صندوق النقد، الخميس، إن الرسوم الجمركية التي فرضتها أو هددت بها الولايات المتحدة والصين قد تقتطع 0.8 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي في 2020 وتثير خسائر في الأعوام القادمة.

ويصدر صندوق النقد توقعات اقتصادية مرتين في العام لتتزامن مع اجتماعاته للربيع والخريف وتشمل توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي للسنة الحالية والسنة التالية.

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